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Приволжье окажется в очаге холода, заявили в Гидрометцентре России
В регионах Приволжского, Уральского и Южного федеральных округов ожидаются аномальные холода. Температуры здесь будут на 8-14 градусов ниже нормы, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В очаге холода окажутся регионы Уральского и Приволжского федеральных округов», — приводит слова специалиста ТАСС.
Вильфанд подчеркнул, что такие температуры — это опасное погодное явление, повышающая нагрузку и риски для отопительных систем.
По данным Гидрометцентра России, столбики термометров в Татарстане могут опуститься до −31 градуса, в Свердловской — до −33, в Ульяновской — до −27.
Кроме того, серьезное похолодание придет в Европейскую часть России, в том числе Краснодарский край. После плюсовых температур в среду в регионе ожидается до −10 градусов ночью и от −4 до +1 днем. «Это очень холодная погода. В последующие дни она будет сохраняться», — добавил Вильфанд.
Также столбики термометров упадут в Ростовской области (до −15 градусов), в Крыму (до −8). «Это первое такое сильное похолодание на юге России этой зимой», — заметил специалист.
Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Татарстане сохранятся 30-градусные морозы, а из-за усилений ветра растет риск обморожений и переохлаждений.
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