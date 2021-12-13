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Здоровье
13 декабря 2021  14:52

Привитые иностранной вакциной россияне смогут получить ковидный сертификат на полгода

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Граждане РФ, которые привились зарубежными вакцинами от коронавируса, смогут сдать тест на антитела и после этого получить сертификаты сроком действия на полгода, а также QR-коды, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. 

«Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут также сдать тест на антитела и также получить сертификат сроком действия полгода», — приводит ее слова РИА Новости.

По словам вице-премьера, получить сертификат, сдав анализ на антитела, также смогут россияне, которые вакцинировались российским препаратом «Спутник V», находясь за рубежом.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России расширится число получателей ковид-паспортов.

#Татьяна Голикова #коронавирус #массовая вакцинация
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