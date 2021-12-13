Голикова рассказала о расширении выдачи ковид-сертификатов в России

В начале 2022 года россияне с положительными ПЦР-тестами и антителами к Covid-19, а также без ПЦР, но с антителами смогут получить ковид-сертификаты переболевшего. Причем документ первой категории будет действовать в течение года, у вторых — полгода, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

«При совпадении положительного ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел. Срок действия этого документа будет устанавливаться на год», — цитирует ее РИА Новости.

По словам Голиковой, также есть такие граждане, которые не проходили тестирование, однако знают о наличии антител. То есть они переболели Covid-19.

«Для этих граждан будет предложено тоже сдать тест на антитела при информированном добровольном согласии о передаче этих данных в систему Минздрава и затем на госуслуги. Этим гражданам также будет оформлен документ о перенесенном заболевании», — заключила вице-премьер.

Ранее она сообщила, что в России подтвердились еще 16 случаев заболевания омикрон-штаммом.