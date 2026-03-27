Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу «бригады Джамая»

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В Приволжском суде Казани суд присяжных вынес вердикт по делу «бригады Джамая». Присяжные единогласным решением признали предполагаемых членов «бригады» Андрея Нейдерова и Марата Гатиятуллина виновными в убийстве и покушении на убийство. Кроме того, коллегия народных судей решила, что подсудимые снисхождения не заслуживают.

Напомним, что, по версии следствия, Андрей Нейдеров и Марат Гатиятуллин входили в группировку, отколовшуюся от ОПГ «Борисковские». Первый эпизод в их деле касается покушения на участника конкурирующей группировки, Рустема Хайруллина. Нападавшие подкараулили его возле собственного дома и открыли по нему огонь. Потерпевший получил огнестрельное ранение в бедро, но выжил.

Также их обвиняют в убийстве Дамира Сунгатуллина, который, по версии следствия, претендовал на лидерство в новой бригаде. Следствие утверждает, что Джамай распорядился устранить конкурента. Согласно обвинительному заключению, Олег Веселов, Гатиятуллин и Нейдеров напоили Сунгатуллина, вывезли его в промзону и застрелили.

Последний эпизод связан с рейдерским захватом кафе. Следствие полагает, что по указанию Джамая Веселов и Ринат Хабибуллин, угрожая пистолетом, вынудили владелицу кафе оформить на них генеральную доверенность.

Отметим, что в марте прошлого года присяжные оправдали обвиняемых и их освободили, но прокуратура добилась отмены вердикта. Верховный суд РТ также признал решение присяжных незаконным и указал на нарушения: присяжным неправильно объяснили их обязанности, а некоторые из них скрыли судимости.