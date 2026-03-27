Присяжные по делу «бригады Джамая» удалились для вынесения вердикта

Сегодня присяжные должны огласить вердикт по делу предполагаемых участников «бригады Джамая». Они удалились в совещательную комнату.

По данным следствия, Андрей Нейдеров и Марат Гатиятуллин входили в группировку, отколовшуюся от ОПГ «Борисковские», и причастны к покушению на убийство и убийству.

Первый эпизод касается покушения на участника конкурирующей группировки Рустема Хайруллина. Нападавшие обстреляли его возле дома. Потерпевший получил ранение в бедро и выжил.

В деле фигурируют и другие эпизоды. Среди них – убийство Дамира Сунгатуллина, который, по версии следствия, претендовал на лидерство в новой бригаде. Следствие утверждает, что Джамай распорядился устранить конкурента. Согласно обвинительному заключению, Олег Веселов, Гатиятуллин и Нейдеров напоили Сунгатуллина, вывезли его в промзону и застрелили.

Последний эпизод связан с рейдерским захватом кафе. Следствие полагает, что по указанию Джамая Веселов и Ринат Хабибуллин, угрожая пистолетом, вынудили владелицу кафе Непожнюк оформить на них генеральную доверенность.

Отметим, что в марте прошлого года присяжные оправдали обвиняемых и их освободили. Но прокуратура добилась отмены вердикта. Верховный суд РТ также признал решение присяжных незаконным и указал на нарушения: присяжным неправильно объяснили их обязанности, некоторые скрыли судимости.