Приступить к строительству обхода села Сокуры в Татарстане планируют в 2023 году

Приступить к строительству обхода села Сокуры в Лаишевском районе Татарстана планируют в 2023 году. Об этом сообщил заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Сергей Автономов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«В настоящее время разрабатывается проектная документация на реконструкцию участка с обходом Сокуров. Она должна завершиться в этом году. После завершения прохождения экспертизы будут выделены средства на выполнение строительно-монтажных работ. Ориентировочно — следующий год», — рассказал представитель Федерального управления автомобильных дорог Волго-Вятского региона.

По словам Автономова, прорабатываются два варианта обхода. Первый предполагает строительство обхода Сокуров с выходом на Мешу, а второй — с выходом на скоростную трассу М12. «Как основной вариант — все-таки на М12», — отметил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что реконструкция участка автодороги Казань — Оренбург со строительством обхода села Сокуры в Татарстане может обойтись в 17 млрд рублей.