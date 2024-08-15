Казанское кафе «Азу» на Петербургской закрыли после отравления шести гостей

Кафе «Азу» на Петербургской в Казани закрыли после регистрации шести случаев кишечной инфекции у посетителей заведения. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Санитарные врачи провели эпидемиологическое расследование в отношении индивидуального предпринимателя Ахметова А.Ф, которому принадлежит кафе.

Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ

«В процессе расследования были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения: обработка сырья и готовой продукции проводилась на одних и тех же столах, нарушены условия хранения готовых пищевых продуктов и сырья, неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений – остатки пищи на полу и оборудовании, наличие мух, отсутствие медицинского осмотра у сотрудников», – отметили в ведомстве.

К тому же в кафе обнаружили 121 килограмм продуктов без маркировки и нужных документов, сотрудники были вынуждены ее убрать из использования.

Лабораторные исследования показали, что в 11 пробах пищевой продукции и семи смывах с объектов внешней среды были бактерии группы кишечной палочки, в одной пробе готовой продукции (азу) обнаружили сальмонеллу.

Кроме того, у четырех сотрудников кафе и заболевших были найдены сальмонеллы в организме.

Постановлением заместителя главного санитарного врача по Татарстану сотрудники кафе отстранены от работы до получения отрицательных результатов лабораторных обследований.

На индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в кафе «Азу», составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, сейчас кафе опечатано. Вахитовский районный суд Казани принял решение о запрете деятельности кафе на 30 суток.