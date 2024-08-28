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Пристань с подростковым клубом и учебный центр СИБУРа: что показали Минниханову в Закамье
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня побывал в Нижнекамском и Чистопольском районах. Он оценил капремонт учебных заведений, вручил портфели первоклассникам, а также проконтролировал строительство пассажирской пристани. Подробности – в репортаже «Татар-информа».
Портфели для первоклассников и обновленный сквер
Рабочую поездку Рустам Минниханов начал с Нижнекамска. В преддверии 1 сентября он оценил работы по капитальному ремонту нескольких учебных учреждений, в том числе гимназии №2 им. Баки Урманче. В здании обновили фасад, кровлю, заменили двери и окна, инженерные сети, сантехнику, завезли новую мебель и оборудовали бассейн для учеников. Внутреннюю отделку выполнили в татарском национальном колорите.
Минниханов осмотрел обновленные помещения, посетил учебные классы, столовую и спортзал. Гостю также рассказали о работе по повышению качества преподавания родных языков и подготовке соответствующих педагогических кадров. Помимо самой школы возле нее также благоустроили бульвар. После ремонта здесь уложили тротуарную плитку, установили скамейки, освещение, сделали велопарковки.
Позже Раис принял участие в ежегодной акции «Помоги собраться в школу» и вручил 30 первоклассникам школьные портфели.
«До начала нового учебного года остались считаные дни. В Татарстане за парты сядут более 53 тыс. первоклашек. Сегодня мы посетили вашу прекрасную гимназию, которая известна во всей республике. После капитального ремонта здесь созданы все условия для комфортной учебы», – отметил он.
Новый центр компетенций и развитие дуального образования
В Нижнекамске Раис Татарстана посетил и еще два учебных заведения – химико-технологический институт и педагогический колледж, в которых тоже был проведен капитальный ремонт. Он оценил проделанную работу, пообщался со студентами и узнал о планах по дальнейшему развитию учебной инфраструктуры.
В Нижнекамском химико-технологическом институте – филиале Казанского национального исследовательского технологического университета в этом году завершили капремонт центрального корпуса: обновили кровлю, провели внутренние отделочные работы, заменили инженерные сети, установили современное оборудование в лабораториях. В будущем здесь планируют возвести отдельный кампус с общежитием.
На базе НХТИ также будет создан центр подготовки специалистов «СибурИнтех». Он позволит повысить качество подготовки рабочих кадров для нефтехимической отрасли. Общая площадь центра составит 3,2 тыс. квадратных метров. В нем расположатся 48 учебных аудиторий, а обучение планируют вести по 11 направлениям подготовки. Инвестиций в проект составят около 1,8 млрд рублей.
После НХТИ Рустам Минниханов отправился в Нижнекамский педагогический колледж, открытый в 1981 году. В учреждении обучаются порядка 800 студентов — будущие воспитатели, учителя начальных классов и педагоги физкультуры. После капремонта здесь сформировалось единое образовательное пространство, в обновленных учебных кабинетах появился новый инвентарь.
«Наша задача – сделать, чтобы Нижнекамск был красивый. Вы чувствуете изменения? Появились все необходимые объекты, чтобы молодежь чувствовала себя комфортно. Ну и самое главное – чтобы вы имели хорошее образование, хорошие условия, хорошую работу», - отметил Минниханов, общаясь со студентами.
Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин, подводя итоги, доложил Минниханову, что в муниципалитете проводят работу по сближению образовательных учреждений и промышленных предприятий. Это позволит в дальнейшем готовить специалистов для конкретных работодателей. Раис поддержал такой подход нижнекамцев и призвал активнее развивать дуальное образование.
Пристань с общественным пространством и подростковым клубом
Далее Раис Татарстана отправился в Чистопольский район. Там Минниханов ознакомился с ходом работ по строительству пассажирской пристани. Он уже посещал этот объект в июле и предложил тогда использовать здание не только в навигационный период, но и после его завершения — как подростковый клуб. Также было предложено обустроить внутри общественное пространство с детской и спортивной зонами.
Пассажирская пристань находится в Чистополе на улице Гуськова, возводить ее начали еще в феврале 2023 года. На строительство выделили почти 420 млн рублей. Заказчиком выступает «Главинвестстрой РТ», проектировщиком — ГУП «Татинвестгражданпроект». На данный момент работы выполнены на 94%: уже готов пассажирский павильон, завершают строительство причальной стенки и благоустройство прилегающей территории. Сдать объект планируют в 2024 году, однако точная дата пока не известна.
Во время сегодняшнего осмотра объекта Раис Татарстана положительно оценил ход строительства и объем проделанных работ. Он подчеркнул, что выбрано верное решение совместить пристань с новым общественным пространством и локацией, предназначенной для детей и подростков.
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