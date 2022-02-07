«Пришла с внуком из садика, а квартира – не моя»: в РТ вынесли приговор черным риелторам

Всех участников криминального квартета «черных риелторов» из Казани сегодня взяли под стражу в зале суда. По их вине порядка десяти лет назад шесть семей едва не оказались на улице. Признали ли фигуранты дела вину и удалось ли обманутым клиентам вернуть свое жилье – в репортаже ИА «Татар-информ».

Приволжский суд Казани поставил точку в деле «черных риелторов» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Приволжский суд Казани поставил точку в деле «черных риелторов», по вине которых доверчивые жители республики вполне могли остаться на улице без крыши над головой. Обвинительный приговор выслушали сегодня четверо подсудимых: братья 41-летний Марат и 33-летний Руслан Шаймардановы, 52-летняя Елена Новицкая и 46-летний Роберт Халиуллин.

Пришел за займом – ушел без квартиры

Как удалось установить суду, «криминальный квартет» орудовал с 2012-го по 2014 год. Его участники обманывали пожилых одиноких юридически неграмотных или психически нездоровых людей, их заставляли подписывать документы о купле-продаже недвижимости под видом договора займа.

Для прикрытия они создали компанию «Казань-инвест», которая по документам предоставляла займы под залог недвижимости. Два офиса фирмы работали на Чуйкова и Абсалямова. Для привлечения клиентов мошенники размещали рекламу в соцсетях и СМИ.

Таким образом они находили юридически безграмотных клиентов, которые, будучи уверенными, что берут деньги в долг, ставили свои подписи под договорами купли-продажи своих квартир. Полученное таким образом жилье «кредиторы» продавали, а настоящих хозяев выселяли силой.

Из материалов дела следует, что группу создал Марат Шаймарданов. Он же разработал схему по поиску наивных пожилых людей, ничего не понимающих в юридических терминах. Новицкая была его заместителем.

Фигурантов дела задержали еще в апреле 2017 года. Во время обысков в офисах группы компаний «Казань-инвест» были изъяты множество расписок о получении займов, договоров залога, купли-продажи квартир, земельных участков, дачных домов. В квартире одного из участников полицейские нашли пять с половиной миллионов рублей.

Как удалось установить суду, «криминальный квартет» орудовал с 2012-го по 2014 год Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

К слову, тогда в обвинении фигурировал еще один человек – 48-летний житель поселка Озерный Высокогорского района Марат Адгамов. У него при обыске обнаружили еще и два охотничьих ружья калибра 12 мм, хранившихся без разрешения, и около 350 патронов. Ему помимо обвинения в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере, предъявили еще и обвинение в незаконном изготовлении оружия. Его дело выделено в отдельное производство, а потому мужчину судят отдельно от четверых подельников.

«Я пришла с внуком из садика, а квартира уже не моя»

Полицейские сразу установили троих пострадавших, которые лишились своих квартир. Всего же их в деле оказалось шестеро. Ущерб составил более 8 миллионов рублей.

На старте процесса одна из пострадавших – Наталья Першина рассказывала, как, попав в трудную финансовую ситуацию, решила обратиться к Шаймарданову за помощью. Женщине срочно необходим был миллион рублей, и поэтому ей ничего не оставалось, как заложить свою единственную квартиру.

Шаймарданов заранее составил договор купли-продажи и пригласил Наталью на «сделку» в Регистрационную палату. Там женщина подписала бумаги и таким образом лишилась своей квартиры. О том, что это был договор купли-продажи, она не знала.

«Мне не нужно было продавать квартиру. Мне нужен был именно заем. В тот день я пришла с внуком из садика, а квартира уже не моя. Вещи, мебель, холодильник – все осталось там. Я была очень сильно растеряна, расплакалась и пошла к подруге. Так я потеряла бизнес, а следом за ним и квартиру», – рассказывала Наталья Першина на первом судебном заседании, которое состоялось два года назад.

Обвиняемые в один голос со своими защитниками утверждали: все доказательства сфабрикованы и никакого мошенничества вовсе не было Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Аналогичным образом своей квартиры лишилась и другая пострадавшая – Асия Хайрутдинова. Вместе с ней тогда на улице остались ее беременная дочь с годовалым внуком.

После возбуждения уголовного дела пострадавшие обратились в суд с гражданским иском, все договоры купли-продажи были признаны недействительными, обманутым клиентам удалось вернуть жилье.

«Они знали, что подписывали»

Тем не менее ни один из фигурантов дела своей вины так и не признал. На протяжении всего судебного следствия обвиняемые в один голос со своими защитниками утверждали: все доказательства сфабрикованы и никакого мошенничества вовсе не было.

«Так называемые потерпевшие, в моем понимании, это те люди, которые пытались воспользоваться ситуацией. Квартира Натальи Першиной была в залоге у банка. Ей нужно было продать квартиру, потому что были долги. В противном случае квартира бы ушла. Данная сделка производилась в несколько этапов. Все документы она сама подписывала», – рассказывала на ранних стадиях судебного следствия Елена Новицкая.

Ни один из фигурантов дела своей вины так и не признал Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Выступая в прениях, женщина обратила внимание суда на допрос одного из свидетелей – сотрудницы Высокогорского МФЦ, которая принимала документы на регистрацию одной из сделок купли-продажи.

Как следует из показаний свидетеля, подать соответствующие бумаги в Регистрационную палату могут только сами участники сделки, при этом все документы подписываются в присутствии сотрудника центра.

Ссылаясь на эти показания, Новицкая в очередной раз заявила: все участники сделки знали, что подписывали, и видели слова «покупатель и продавец».

Однако сами пострадавшие во время допроса рассказывали совсем иное. По их словам, при подписании договоров участники преступной группы старались закрывать бумаги руками или прикладывать сверху другие документы, торопили, нагнетали обстановку и не позволяли клиентам внимательно изучить документы.

Так или иначе, суд признал всех четверых фигурантов дела виновными по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Организатор преступной группы Марат Шаймарданов получил 4 года колонии общего режима, а его брат Руслан Шаймарданов – 3 года и 4 месяца заключения. Елена Новицкая отправится за решетку на 3 года и 2 месяца. Роберт Халиуллин был приговорен к 3 годам колонии.

Отметим, что все они находятся под домашним арестом еще с 2017 года, это время им зачтут в срок отбывания наказания. Сегодня всех осужденных взяли под стражу прямо в зале суда.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Казани стартовал процесс по делу «черных риелторов». По данным МВД по РТ, трое из пяти подсудимых входили в состав ОПГ «Квартала».