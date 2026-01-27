Пришедшие в США снегопад и мороз унесли жизни не менее 30 человек

В США снегопады и мороз до -12,3 унесли жизни не менее трех десятков человек. Об этом сообщает Associated Press.

По информации издания, трагедии случались по разным причинам. Так, несколько жизней унесли наезды сдающей назад снегоуборочной техники, а катание с горок в Арканзасе и Техасе привело к гибели подростков. В Нью-Йорке во время внезапных морозов на улицах обнаружили тела восьми человек. Что с ними произошло, в настоящее время выясняют.

