Общество 23 января 2026 13:15

В МЧС татарстанцам напомнили о мерах безопасности в пришедшие морозы

В МЧС напомнили татарстанцам о мерах безопасности в пришедшие на территорию республики морозы.

В ведомстве рекомендуют быть осторожными, передвигаясь по улицам и дорогам, следить за детьми и оказывать помощь пожилым или испытывающим недуг людям. В случае чрезвычайной ситуации нужно звонить на номер 112.

Напомним, что синоптики предупредили жителей РТ о сильном ухудшении погодных условий. 24 января в республике ожидается от -25 до -29 градусов, а местами даже до -35. Температура в Казани составит от -25 до -29 градусов.

#МЧС России #мороз #безопасность
