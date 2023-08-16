Природа очистилась: промышленность Татарстана снизила выбросы из-за санкций

В Татарстане на учете состоит 4061 предприятие, у которых 77,5 тыс. источников выбросов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Оценивать качество воздуха «по валу» – дело не совсем правильное

Общее количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Татарстане по итогам 2022 года сократилось в сравнении с 2021 годом на 4%, или на 19,1 тыс. тонн, – до 423,1 тыс. тонн. Данные содержатся в Государственном докладе «О состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды», которые ежегодно выпускает Минэкологии РТ. Этот документ традиционно выходит в летние месяцы.

При этом выбросы от стационарных источников, то есть по факту от промышленности, снизились всего на 2,6 тыс. тонн – до 319,9 тыс. тонн. А вот от передвижных – автомобильного и в меньшей степени железнодорожного транспорта – на 16,5 тыс. тонн, до 103,2 тыс. тонн. Все это продолжается уже третий год подряд. Правда, тренд развивается достаточно медленными темпами.

Конечно, оценивать качество воздуха «по валу» – дело не совсем правильное. Данные о промышленных выбросах Росстат собирает на основе отчетности самих предприятий. Так, по данным из Госдоклада, в Татарстане на учете состоит 4061 предприятие, у которых 77,5 тыс. стационарных источников выбросов. Но эти объемы не учитывают специфику рассеивания, «розы ветров» и другие факторы, влияющие на текущую ситуацию «на земле». А выбросы от передвижных источников – это вообще расчетная история, этакая математическая казуистика, давно вызывающая справедливые споры в экспертном сообществе. Достаточно посмотреть, как эти объемы сократились в 2019-м после смены методики.

Это, конечно, не означает, что валовые показатели не важны. Но нужно понимать, что они лишь демонстрируют определенную степень экологического давления на ту или иную территорию. Для сравнения: по объемам выбросов от стационарных источников весь Татарстан находится, например, на сопоставимом уровне с… небольшим городом Череповцом, где работает металлургический комбинат «Северстали». А среди республик наши показатели – чуть ниже, чем в Коми и Якутии.

Прямой корреляции между снижением ежегодной эмиссии и динамикой экономического развития нет. Очевидно, что в современности и предприятия строят по более жестким нормативам, и транспорт давно не тот, что был у дедушек. Неудивительно, что, как сказано в Госдокладе, выбросы от стационарных источников по сравнению с 1991 годом в Татарстане сократились на 45% «за счет замены устаревшего технологического оборудования на современное, снижения доли мазута в топливном балансе предприятий энергетической отрасли, модернизации производственных мощностей». А от передвижных источников за тот же период – аж на 76,4%, «за счет замены автомобилей низких экологических классов на автомобили классов Евро-4, -5 и -6, перевода их на сжатый природный газ». При этом валовой региональный продукт только с 1998 года увеличился в 2,6 раза.

Общее количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Татарстане по итогам 2022 года сократилось в сравнении с 2021 годом на 4% Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане нет городов, состоящих в списках самых грязных в России

Для понимания реального состояния качества атмосферного воздуха показательнее смотреть на индексы загрязнения атмосферы (ИЗА), которые высчитывает Росгидромет на основе данных, собираемых с собственной сети наблюдательных постов. Этот инструмент учитывает, например, превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) по определенным, специфическим для конкретного города примесям, а также повторяемость таких явлений. Однако эта информация для Татарстана в Госдокладе представлена весьма скудно.

Лидерами по валовым выбросам ежегодно в Татарстане традиционно являются муниципалитеты, в которых сосредоточен основной промышленный потенциал республики: Нижнекамский (58,6 тыс. тонн) и Альметьевский районы (56,4 тыс. тонн), Казань (28,6 тыс. тонн), Набережные Челны (23,7 тыс. тонн), а также Заинский район (8,2 тыс. тонн). При этом качество атмосферного воздуха в Татарстане улучшается, что, как пишут авторы Госдоклада, «отчетливо видно по снижению значений концентраций загрязняющих веществ, оказывающих существенное влияние на итоговую оценку».

Так, уровень загрязнения воздуха Альметьевска в 2022 году характеризовался как «низкий», Казани и Набережных Челнов – как «высокий», и только Нижнекамска – как «повышенный». В Татарстане просто нет городов, состоящих в списках самых грязных в России (с уровнем «очень высокий»).

По данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану, за последние три года в республике вообще наблюдается стабилизация негативного влияния стационарных источников, «что подтверждается результатами подфакельных и маршрутных исследований, в том числе снижением доли проб с превышением максимальных разовых ПДК по специфическим примесям, характерным для выбросов промышленных предприятий». Еще одна явная тенденция – снижение загрязнения, формируемого выбросами автотранспорта, «что подтверждается данными исследований атмосферного воздуха в зоне влияния автомагистралей».

Кстати, в Госдокладе оценка выбросов от автотранспорта отдельно приведена только для Казани – 35,8 тыс. тонн. Такое расхождение между валом от двух типов источников характерно для мегаполисов с развитым автопарком. Хотя столице Татарстана в этом плане далеко до той же Москвы, в которой именно транспорт формирует львиную долю суммарной эмиссии.

Оценка выбросов от автотранспорта приведена только для Казани – 35,8 тыс. тонн Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Вследствие введения международных санкций»

Снижение по итогам 2022 года выбросов от передвижных источников в Минэкологии РТ объяснили «сокращением количества стоящих на учете в республике автотранспортных средств экологических классов Евро-0 – Евро-3 и переходом на современное моторное топливо». Очевидно, на компримированный природный газ: по данным из Госдоклада, общее число переведенных за 2010-2022 годы на это топливо автомобилей в республике составило 13,1 тыс. единиц, что позволило за это же время снизить выбросы в атмосферу более чем на 22 тыс. тонн.

А вот сокращение эмиссии от стационарных источников в Госдокладе связали с «определенным снижением объемов промышленного производства вследствие введения международных санкций». На первый взгляд, объяснение выглядит странным. Во-первых, всего 2,6 тыс. тонн «минуса» из суммарного объема эмиссии – это, мягко говоря, ни о чем, это меньше 1%. И вообще может сойти за статистическую погрешность. Стоило ли вообще это символическое «достижение» как-то дополнительно объяснять? Но в Минэкологии РТ объяснили.

Во-вторых, непонятно, о каком снижении производства идет речь. Как сообщал «Татар-информ», промышленность Татарстана за 2022 год выросла на 6,6% в сравнении с предыдущим годом, в том числе в добыче полезных ископаемых рост составил 5,2%, а в обработке – 8,2%. Вроде бы не сходится, хотя в энергетике, которая больше зависит от погоды, чем от санкций, и была зафиксирована стагнация. Но дьявол, как известно, в деталях.

Как заявили «Татар-информу» в Минпромторге Татарстана, «в 2022 году нам удалось вырасти в общих показателях», но «наблюдалось незначительное снижение объемов производства в нефтехимии и химии, что связано с введением санкций». Так, индекс промышленного производства в сфере производства химических веществ и химических продуктов составил 99,4%, а резиновых и пластмассовых изделий – 96,5%. А это не только энергоемкие, но «грязные» в плане выбросов в атмосферу (и не только) отрасли. Вообще сокращение по итогам прошлого года было зафиксировано в семи отраслях обработки, в том числе и в автопроме.

В то же время главная для Татарстана «кормящая» отрасль обработки – производство кокса и нефтепродуктов – за 2022 год выросла на 13%. Это, кстати, отмечают и авторы Госдоклада, прямым текстом указывая: «На предприятиях нефтехимического комплекса в городе Нижнекамске, таких как АО “ТАНЕКО”, введены в эксплуатацию: газофракционная установка, установка изопарафинизации дизельного топлива, установка замедленного коксования, выбрасывающие в атмосферу вредные вещества».

Кроме того, по данным Минэкологии РТ, активное жилищное строительство, ведущееся в республике, «требует строительства новых энергетических мощностей для теплоснабжения и горячего водоснабжения сдаваемых в эксплуатацию жилых домов». В скобках почему-то указано АО «Казэнерго», но как раз эта компания, обеспечивающая 25% теплоснабжения в Казани, объемы выбросов за 2022 год сократила.

«Татэнерго» и «Татнефть» выбросы сократили

Если посмотреть в разрезе главных эмитентов загрязнения атмосферы, то прогресс будет очевиден: среди топ-15 крупнейших компаний сократили выбросы десять. Особенно впечатляют достижения «Газпром трансгаз Казани», «Татэнерго» и «Нижнекамскнефтехима».

В Госдокладе указано, что главное газотранспортное предприятие Татарстана реализовало целый ряд «воздухоохранных мероприятий», позволивших в числе прочего сократить выбросы метана при проведении ремонтных работ на газопроводах. А в «Татэнерго» «Татар-информу» объяснили все сокращением потребления газа электростанциями, хотя при этом объемы сжигания мазута, особенно на Заинской ГРЭС и Набережночелнинской ТЭЦ, судя по данным из Госдоклада, существенно выросли.

Интересно, что ТГК-16, эксплуатирующее Казанскую ТЭЦ-3 и «первую» Нижнекамскую ТЭЦ, выбросы, напротив, увеличила. О причинах можно только догадываться, тем более что энергокомпания, как сетуют авторы Госдоклада, «ежегодно продолжает представлять сведения в тоннах условного топлива, что не позволяет привести расход топлива к единому показателю и провести анализ его расхода по видам». Аналогичная картина и на другой Нижнекамской ТЭЦ, которая принадлежит «Татнефти». Там, впрочем, причина прозаична: объемы сжигания мазута выросли с 2,8 млн тонн в 2021-м до 12,3 млн тонн в прошлом году.

Абсолютный лидер по вкладу в суммарную эмиссию – «Татнефть», – по данным из Госдоклада, снизил выбросы примерно на 1 тыс. тонн, до 76,2 тыс. тонн. Интересно, что сама «Татнефть» в своем Годовом отчете приводит другие цифры: по всей Группе компаний снижение составило 3,2%, до 100,2 тыс. тонн. Это было достигнуто за счет модернизации и цифровизации производств, повышения энергоэффективности, сокращения объемов сжигаемого на факельных установках попутного нефтяного газа и его очищения на установках сероочистки (для применения в производственных процессах).

ТГК-16, эксплуатирующее Казанскую ТЭЦ-3 и «первую» Нижнекамскую ТЭЦ, выбросы увеличила Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Среди других важных мероприятий, упомянутых компанией, – внедрение технологии улавливания легких фракций углеводородов, выделяющихся из емкостей, замена факельных установок на установки с бессажевым горением, ремонты и замена резервуаров, технологических нефтепроводов и газопроводов, повышение экологичности транспорта и использование на АЗС газовозвратных топливораздаточных колонок. Всем этим нефтедобывающая компания занимается уже давно и планомерно. Радикально снижать выбросы такие мероприятия особо не помогают, но определенный вклад в улучшение качества воздуха в нефтедобывающих районах Татарстана вносят.

Рекорд «Нижнекамскнефтехима» и стабильность «Казаньоргсинтеза»

В ежегодной сводке от Минприроды РТ почему-то не содержится данных о выбросах «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза». Однако в СИБУРе «Татар-информу» эти цифры предоставили. Отметим, что по итогам 2021 года гигант из Нижнекамска объемы эмиссии существенно нарастил (в сравнении с предыдущим годом), но в прошлом году сумел снизить этот показатель сразу на 20%.

В пресс-службе НКНХ заявили, что «за последние 20 лет суммарная мощность производств «Нижнекамскнефтехима» выросла вдвое, при этом объем выбросов в пересчете на тонну продукции, наоборот, сократился в четыре раза». И что «среднесрочная экологическая программа предприятия предусматривает более ста проектов, направленных на дальнейшей снижение нагрузки на окружающую среду».

Так, на внедрение новых решений на ключевых природоохранных объектах, которые вошли в соглашение между Росприроднадзором и НКНХ, подписанное в феврале 2022 года, предприятие направит 6,8 млрд рублей. В этом списке – реконструкция полигона захоронения отходов, рекультивация илонакопителей в районе села Борок, строительство локально-очистных сооружений и установки обезвреживания жидких отходов на новом этиленовом комплексе ЭП-600, а также факельной системы (бездымное сжигание) и др.

Несмотря на рекорд, поставленный НКНХ, в Нижнекамском районе выбросы даже выросли: показатель за 2022 год превысил 58,6 тыс. тонн против 57,9 тыс. тонн годом ранее. Однако кроме НКНХ выбросы тут генерируют еще и Нижнекамская ТЭЦ «Татнефти», электростанция ТГК-16 и еще два крупных эмитента – ТАИФ-НК и ТАНЕКО. А они показали разную динамику. Выбросы ТАИФ-НК остались фактически на уровне 2021 года, а у ТАНЕКО немного подросли.

Совокупный объем эмиссии «Казаньоргсинтеза» по итогам прошлого года остался в полтора раза ниже регламентированного надзорными органами уровня Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

А вот «Казаньоргсинтез», судя по статистике, в плане выбросов демонстрирует удивительную стабильность. Не стал исключением и 2022-й, при этом, как заявили в СИБУРе, совокупный объем эмиссии предприятия по итогам прошлого года остался в полтора раза ниже регламентированного надзорными органами уровня. И это несмотря на то, что в 2022-м на казанском предприятии было произведено более 1 млн тонн товарной продукции, что стало для него историческим рекордом. «Снижение удельного экологического воздействия также стало результатом реализуемой предприятием программы модернизации производства», – отметили в СИБУРе.

Данных по выбросам КАМАЗа в Госдокладе также не содержится (в Набережных Челнах объемы выросли с 22 до 23,7 тыс. тонн, но там ведь еще работает и крупная ТЭЦ «Татэнерго»). По итогам 2021 года они составляли 8,7 тыс. тонн. В Минэкологии РТ перечислили ряд энергоэффективных мероприятий, которые позволили предприятию кратно снизить потребление электроэнергии и газа.

В целом же в отраслевом разрезе картина атмосферных выбросов в Татарстане остается неизменной уже долгие годы. Основной вклад в вал вносят предприятия топливной отрасли (ее доля превышает 33% от всех стационарных источников), теплоэнергетики (10,9%) и ЖКХ (10,3%), нефтехимии (9,8%), а также транспорта (6,6%).

Спектр веществ, преобладающих в выбросах в республике, – оксид углерода (66,4 тыс. тонн), окислы азота (44,5 тыс. тонн) и диоксид серы (35,6 тыс. тонн) – свидетельствует как о многопрофильной индустриальной структуре республики, так и о топливном балансе в теплоэнергетике. Например, больше сжигают природного газа – растут выбросы оксидов азота, больше мазута – сернистого ангидрида.

Но основными веществами, загрязняющими воздух в Татарстане, остаются углеводороды, включая летучие органические соединения (ЛОС), – на них по итогам прошлого года пришлось 155,6 тыс. тонн, или почти половина всей «стационарной» эмиссии. Такова уж цена статуса нефтегазовой и нефтехимической республики.

И это нормально; в других регионах – свои особенности. Например, в Сибири, где велика доля угольной генерации, в выбросах часто преобладают взвешенные вещества (или твердые частицы). В городах, где работают предприятия черной металлургии, – оксиды углерода. А где алюминиевые заводы – небольшие по объемам, но очень опасные даже в микроскопических количествах выбросы бензопирена. А в Норильске в выбросах лидирует диоксид серы, поскольку там перерабатывают сульфидные руды.