По «Пушкинской карте» россияне приобрели билеты уже на 2 млрд рублей

Со старта программы «Пушкинская карта» россияне купили билеты уже на 2 млрд рублей, рассказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Председатель Правительства напомнил, что в 2022 году номинал карты повышен на 2 тыс. рублей — до 5 тыс. рублей в год. Помимо этого, расширен перечень возможностей программы: теперь по «Пушкинской карте» можно приобрести билеты на отечественные фильмы, созданные при поддержке Минкультуры и Фонда кино.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан стал одним из лидеров по числу билетов, купленных с помощью данной программы.

«По всей стране к программе подключилось почти три тысячи организаций культуры, это более 24 тысяч мероприятий. И здесь регионами — лидерами по продаже билетов по „Пушкинской карте“ стали Москва, Петербург, Татарстан, Волгоградская и Новосибирская области», — рассказал Президенту России Владимиру Путину Премьер-министр РФ.