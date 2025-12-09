«За прошлое нападение на Шевырёву мне заплатили»: в Казани продлили арест

Суд в Казани продлил арест мужчине, которого, как считает следствие, наняли для убийства Ирины Шевырёвой. Он сознался и раскаялся в содеянном, рассказал, что его принуждали и что он очень сожалеет. Разжалобить суд не удалось – Новый год Рафис Султанов встретит в СИЗО.





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Я хотел бы попросить прощения за содеянное»

Советский суд Казани сегодня продлил меру пресечения Рафису Султанову. Рафис – бывший пожарный и спасатель одного из казанских отрядов. По версии следствия, именно его наняли в качестве киллера для убийства Ирины Шевырёвой. Именно он – тот самый человек в мотоциклетном шлеме и с ножом, который попал на видео зверского нападения на женщину возле гимназии №94.

Рафис Султанов прибыл в суд в окружении конвоя, здесь его встретили адвокат и родители. Продлить меру пресечения было необходимо, поскольку предыдущая закончится 14 декабря. Все время до этого момента, после экстрадиции из Таджикистана, куда он пытался сбежать после покушения на Ирину Шевырёву, он находился в СИЗО.

«В ходе предварительного следствия было установлено, что Султанов, Хамидов, Галлямов, Черкасин, Шевырёвы, находясь в неустановленном месте, вступили в преступный сговор с целью убийства Ирины Шевырёвой. Для этого распределили роли и разработали план убийства. Срок содержания под стражей истекает 14 декабря этого года, однако в связи с особой сложностью дела не получается завершить расследование к этому сроку. Прошу продлить Султанову меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца», – обратился к суду следователь.

Прокурор поддержал ходатайство следователя. Защитник ожидаемо попросил суд не избирать Султанову меру пресечения, связанную с лишением свободы. В своей речи он сослался на положительную характеристику Султанова, а также на его явку с повинной и содействие следствию.

«Я хотел бы извиниться, попросить прощения за содеянное. Я долго думал о том, что совершил, и действительно раскаиваюсь», – сказал Рафис Султанов.

Сам подсудимый своей вины не отрицает. Напротив, обращаясь к СМИ, попросил прощения у Ирины Шевырёвой за свой поступок. Он рассказал, что его действительно наняли, чтобы убить Ирину. Он сознался, что уже нападал на нее раньше – тогда он якобы по указке работодателей наехал на Шевырёву на электросамокате.

«Действительно, за нападение – то, первое, на электросамокате – мне заплатили. Я думал, что на этом все кончится, однако потом меня вынуждали работать с ними дальше. Дали понять: если откажусь, хуже станет мне. И кнутом, и пряником заставляли на них работать», – поделился Рафис Султанов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Трудно поверить, что нападение совершил наш сын, но это – факт»

Как оказалось, в «Волга-Автодоре», вопреки тому, что сообщалось ранее, Рафис Султанов никогда не работал. Он рассказал, что бежать в Таджикистан не собирался, его якобы отправили туда наниматели.

Родители Султанова в растерянности – по их словам, они до сих пор не могут поверить, что их сын мог причинить кому-то вред. Говорят, никаких предпосылок для совершения им подобного преступления не было.

«Трудно поверить в это всё, но факт есть факт», – сказал отец Рафиса Рустам Султанов.

Напомним, что, по версии следствия, 14 октября Рафис Султанов напал на Ирину Шевырёву. Он устроил засаду возле гимназии №94, куда обычно по утрам она отводила ребенка. Подкрался к ней и накинулся с ножом. По версии следствия, покушение спланировали Станислав и Иван Шевырёвы. А помогали им Андрей Черкасин, Булат Галлямов и Бурихон Хамидов. Мотив пока неизвестен.

Всех подозреваемых задержали. Станислава Шевырёва, основателя «Волга-Автодора», отправили в СИЗО, его сына отпустили домой под подписку о невыезде. Начальника службы безопасности «Волга-Автодора» Черкасина также отправили в СИЗО. А вот подчиненного Черкасина – Булата Галлямова – отправили под домашний арест и приставили к нему охрану по программе о защите свидетелей. Бурихона Хамидова суд тоже отправил в СИЗО.

Что интересно, в защиту Станислава и Ивана Шевырёвых выступила сама жена и сноха после того, как выписалась из больницы после нападения.

«Моя семья не причастна к этому преступлению. Не было таких обстоятельств, которые могли бы подорвать честность, искренность моего мужа и его родителей. Как я и говорила ранее, я занимаюсь семьей и детьми, никогда не была учредителем и не занималась предпринимательством. Знаю, что папа и Иван занимаются строительством дорог. Слухи о нашем разводе – полный бред, у нас двое детей, мы хотели завести еще. У нас прекрасные отношения с мужем и в семье в целом. Отпустите папу домой», – обращалась к суду Ирина Шевырёва во время продления ареста ее свекру.