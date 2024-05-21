Принц Саудовской Аравии рассказал, как чувствует себя король – его госпитализировали

Состояние здоровья короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда не внушает опасений. Об этом заявил принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. Напомним, в воскресенье короля госпитализировали из-за воспаления легких. Ему предстоит пройти курс терапии антибиотиками. Лечение будет проходить в специализированной клинике при дворце Ас-Салям в городе Джидда.

«Его Высочество наследный принц заверяет всех, что хранитель двух исламских святынь здоров», – приводит цитату с местного телевидения РИА «Новости».

Телеведущие из Саудовской Аравии также передали, что король выражает признательность всем, кто беспокоился о его здоровье и «молился Всевышнему даровать ему скорейшее выздоровление и благополучие».

Ранее сообщалось, что из-за болезни 88-летнего короля принц Саудовской Аравии перенес свой визит в Японию. Планировалось, что там он встретиться с императором Нарухито и проведет переговоры с премьер-министром Фумио Кисидой.

Отметим, что в 2025-м исполниться 70 лет с того момента, как Япония и Саудовская Аравия поддерживают дипломатические связи. Визит был приурочен в том числе к этой дате.