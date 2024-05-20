Приезд принца Саудовской Аравии в Японию перенесли - король болен

Визит наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в Японию перенесли. Напомним, он должен был приехать в период с 20 по 23 мая. Причина переноса – болезнь 88-летнего короля Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда. Об этом сообщил генеральный секретарь японского кабмина Ёсимаса Хаяси, чьи слова приводит ТАСС.

О переносе визита власти Саудовской Аравии сообщили поздно вечером 19 мая. При этом новую дату визита пока не согласовали, уточнил спикер.

До этого в Саудовской Аравии говорили, что их король болеет воспалением легких. Ему предстоит пройти курс терапии антибиотиками. Лечение будет проходить в специализированной клинике при дворце Ас-Салям в городе Джидда.

Планировалось, что в Японии принц Саудовской Аравии встретиться с императором Нарухито и проведет переговоры с премьер-министром Фумио Кисидой. Отметим, что в 2025-м исполниться 70 лет с того момента, как Япония и Саудовская Аравия поддерживают дипломатические связи. Визит был приурочен в том числе к этой дате.