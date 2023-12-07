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Принц Омана согласился с Путиным в необходимости прекратить «засилье Запада»
Наследный принц, министр молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязан Бен Хейсам Аль Саид согласился с мнением Президента России Владимира Путина о необходимости прекратить сложившийся несправедилвый миропорядок и гегемонию Запада. Об этом он сказал во время встречи с российским лидером в Москве.
«<...> разделяю все высказанные Вами оценки нынешней международной ситуации, в первую очередь то, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада, а также построения нового справедливого миропорядка, экономических отношений без двойных стандартов», – сказал наследный принц.
Он согласился с тем, что сегодня страны должны создать новые механизмы для торгово-экономического взаимодействия без навязывания каких-либо идеологий и давления со стороны третьих стран. По его мнению, новые международные экономические центры могут располагаться в Азии и Африке.
Ранее, выступая на пленарном заседании 14-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!», Владимир Путин заявил, что Россия хочет создать многополярную модель мира.
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