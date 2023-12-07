Путин: США эксплуатируют и своих союзников, и остальных участников мировой экономики

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Соединенные Штаты эксплуатируют и своих союзников, и остальных участников экономической деятельности. В Вашингтоне приемлют только такую модель мира, в которой Штаты доминируют над остальными. Об этом Президент России Владимир Путин сказал на 14-м инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт!», который стартовал сегодня в Москве, его центральная тема — «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики».

«Во главе стоят Соединенные Штаты <...> Выяснилось, что на практике они и союзников своих эксплуатируют так же, как и всех других участников экономической деятельности», — сказал глава государства.

Путин отметил, что процесс глобализации происходил и раньше, однако лидеры разных стран ставили перед собой разные цели. Кроме того, Президент вспомнил бывшего Генсека ООН Кофи Аннана, который считал, что глобализация должна быть принести благо для всех в равной степени.

«Кофи Аннан был блестящим дипломатом, очень хорошим и порядочным человеком. И он говорил искренне. Собственно, тогда казалось, что отрицать это невозможно. Глобализация была, развивалась. Вопрос только в том, что понималась она по-разному. И цели, которые люди ставили, были разными. Вот Кофи Аннан считал, что она должна пойти на благо всем, что все должны быть поставлены в равные условия. Ничего подобного на практике не происходило», — резюмировал Президент.

Он подчеркнул, что Россия хочет создать многополярную модель мира. «Мы-то хотим создать новую модель, реально демократическую. Где действительно верх берет настоящая, честная конкуренция», — сказал он.