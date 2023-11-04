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«Пример сплоченности и взаимной поддержки»: из Челнов в зону СВО отправлен 20-тонный груз
Сегодня в зону спецоперации с майдана парка Прибрежный из Набережных Челнов отправлен 20-тонный груз с шефской помощью. Об этом событии в своем телеграм-канале сообщил мэр Наиль Магдеев.
Груз сформирован предприятиями, входящими в Ассоциацию «Некоммерческое партнерство „Логистика и Автоперевозки Татарстана“». Это уже четвертая отправка гуманитарного груза от Ассоциации перевозчиков в зону СВО.
Градоначальник поблагодарил всех причастных челнинцев, которые сформировали груз. В его состав вошли продукты питания, крупы, вода, печенье, вафли и другие кондитерские изделия, а также нательное белье, перчатки, шапки, бинокли, тепловизор, рации и многое другое.
«В День народного единства челнинцы в очередной раз демонстрируют пример сплоченности и взаимной поддержки. Сегодня в зону военной операции направили груз с шефской помощью весом в 20 тонн — продукты, тепловизоры, рации и многое другое. Человеческое и офицерское спасибо за эту поддержку всем горожанам, президенту Ассоциации перевозчиков Михаилу Григорьевичу Левашову. Челны своих не бросают. Когда мы едины — мы непобедимы!» — написал Наиль Магдеев.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в День народного единства мэр Челнов с командой посадил 350 елей в парке Победы.
Фото: телеграм-канал Наиля Магдеева.
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