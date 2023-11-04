«Пример сплоченности и взаимной поддержки»: из Челнов в зону СВО отправлен 20-тонный груз

Сегодня в зону спецоперации с майдана парка Прибрежный из Набережных Челнов отправлен 20-тонный груз с шефской помощью. Об этом событии в своем телеграм-канале сообщил мэр Наиль Магдеев.

Груз сформирован предприятиями, входящими в Ассоциацию «Некоммерческое партнерство „Логистика и Автоперевозки Татарстана“». Это уже четвертая отправка гуманитарного груза от Ассоциации перевозчиков в зону СВО.

Градоначальник поблагодарил всех причастных челнинцев, которые сформировали груз. В его состав вошли продукты питания, крупы, вода, печенье, вафли и другие кондитерские изделия, а также нательное белье, перчатки, шапки, бинокли, тепловизор, рации и многое другое.

«В День народного единства челнинцы в очередной раз демонстрируют пример сплоченности и взаимной поддержки. Сегодня в зону военной операции направили груз с шефской помощью весом в 20 тонн — продукты, тепловизоры, рации и многое другое. Человеческое и офицерское спасибо за эту поддержку всем горожанам, президенту Ассоциации перевозчиков Михаилу Григорьевичу Левашову. Челны своих не бросают. Когда мы едины — мы непобедимы!» — написал Наиль Магдеев.

Раис Татарстана Рустам Минниханов, поздравляя жителей РТ с Днем народного единства и предстоящим Днем Конституции РТ, назвал республику примером мира и согласия между представителями разных национальностей и конфессий.

Президент Владимир Путин в поздравлении руководителю Татарстана отметил, что «великая история России, ее мощь, достоинство и государственность созидались многими поколениями наших предков, их стойкостью и мужеством, самоотверженным, подвижническим трудом».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в День народного единства мэр Челнов с командой посадил 350 елей в парке Победы.