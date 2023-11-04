В День народного единства мэр Челнов с командой посадил 350 елей в парке Победы

В Набережных Челнах в День народного единства прошел субботник по благоустройству и уборке территории города, в котором принял участие мэр Автограда Наиль Магдеев. Об этом градоначальник рассказал в своем телеграм-канале.

«Сегодня ранним утром вместе с коллегами посадили 350 елей в парке Победы. В праздничный день — День народного единства — мы посчитали своим долгом добрым делом продолжать работу по дальнейшему благоустройству и озеленению нашего города. Мы и дальше будем прикладывать все свои силы на улучшения комфортной среды в Автограде», — написал он.

В посадке деревьев также приняли участие депутаты Государственного и городского советов, руководители исполкома.

Магдеев также рассказал интересный факт о парке Победы.

«Земля, которая была привезена со многих городов-героев Советского союза, сегодня находится в нашем парке, здесь есть даже земля с Мамаева кургана. День народного единства в 7 утра мы отмечаем ударным трудом. Мы не словом, а делом доказываем и показываем, что мы любим наш город Набережные Челны и вкладываем свою душу и сердце для того, чтобы его дальше благоустраивать, делать его комфортным, приятным и аккуратным. Всех с праздником!» — поздравил мэр.

Всего же челнинцы высадили 950 деревьев и кустарников. По проспекту КАМАЗа со стороны трамвайных путей совместно с руководителями предприятий ЖКХ посажено 300 пирамидальных тополей.

В парке культуры и отдыха поселка ГЭС с сотрудниками администрации Комсомольского района, председателями ТОС и жителями высажены 300 сосен.

Коллектив администрации Автозаводского района произвел очистку территории от листвы со стороны парка Победы по проспекту Мира.

В парке Прибрежный произведена уборка и погрузка сухих веток. В общей сложности этой осенью в городе высажено почти 22,5 тыс. деревьев и кустарников.

Раис Татарстана Рустам Минниханов, поздравляя жителей РТ с Днем народного единства и предстоящим Днем Конституции РТ, назвал республику примером мира и согласия между представителями разных национальностей и конфессий.

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении руководителю Татарстана отметил, что «великая история России, ее мощь, достоинство и государственность созидались многими поколениями наших предков, их стойкостью и мужеством, самоотверженным, подвижническим трудом».