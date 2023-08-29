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«Пример истинного патриотизма»: «Татнефть» поздравила со 100-летием героя-летчика
Компания «Татнефть» поздравила со 100-летием Николая Кульпова, кавалера орденов Отечественной войны, Красной звезды и других наград, единственного оставшегося в живых героя-летчика, сражавшегося вместе с французскими добровольцами в авиаполке «Нормандия — Неман».
Во время войны пилот совершил 87 боевых вылетов, в основном на штурмовиках Ил-2.
«Вся ваша жизнь — пример истинного патриотизма, высокой самоотдачи, преданности своей Отчизне. За штурвалом знаменитого Ил-2 вы участвовали в многочисленных боях от Ржева до Риги, внесли свой личный вклад в освобождение Белоруссии, Латвии, Литвы, Восточной Пруссии, Польши. Ярким фактом вашей биографии является служба “крылом к крылу” вместе с эскадрильей “Нормандия — Неман”. Сражаясь вместе с французскими летчиками, вы проявляли настоящий героизм, отвагу и сделали очень многое для того, чтобы над нами было чистое мирное небо. Многие десятилетия вы принимаете активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, укреплении международной дружбы, показываете настоящий пример безграничной любви к своей Родине», — поздравил юбиляра генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов.
Вместе с поздравительным адресом ветерану от главы компании вручили и материальную помощь.
В ответном письме Николай Кульпов поблагодарил «Татнефть» за внимание и заботу, пишут «Нефтяные вести».
«Позвольте выразить сердечную благодарность за вашу поддержку, за внимательное отношение к нам — людям преклонного возраста, за оказанную благотворительную помощь в организации праздничного мероприятия, посвященного моему 100-летнему юбилею. Пусть отданное сегодня вернется к вам многократно приумноженным. Желаю вам и вашему коллективу света, любви, оптимизма, крепкого здоровья, финансового благополучия и удачи во всем!» — написал Николай Кульпов.
Сейчас полковник в отставке живет в Туле, окруженный вниманием и заботой родственников.
Напомним, что предприятие активно участвует в сохранении памяти о полке «Нормандия — Неман» как символе международного боевого братства. При поддержке компании в Парижском музее авиации и космонавтики в 2015 году была создана постоянная экспозиция, посвященная боевому пути легендарной эскадрильи.
Музей, помимо нескольких моделей отреставрированных самолетов, включает шесть больших тематических разделов. Они воссоздают два с лишним года присутствия летчиков из Франции в СССР и дружбу пилотов с советскими коллегами.
Фото предоставлено пресс-службой компании «Татнефть».
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