Чтобы помнили о боевом братстве: «Татнефть» хранит память о полке «Нормандия — Неман»

На фоне антироссийской истерии «Татнефть» хранит память о полке «Нормандия — Неман». Благодаря нефтяникам в Парижском музее авиации в 2015 году открыли выставку об эскадрилье. А на днях компания поздравила с 99-летием Николая Кульпова — единственного оставшегося в живых летчика-героя, сражавшегося в одном авиаполку с французами.

У этого «летунка» счастливая рука!

Как сообщает газета «Нефтяные вести», кавалер орденов Отечественной войны, Красной Звезды и других наград Николай Кульпов на сегодняшний день единственный оставшийся в живых летчик авиаполка «Нормандия — Неман». Ветеран помнит в мельчайших подробностях свой боевой путь и фронтовых товарищей, в том числе из Франции. Во время войны пилот совершил 87 боевых вылетов, в основном на штурмовиках Ил-2, а всего с 1938-го по 1970-й год у него насчитывается 8500 вылетов.

Как рассказывал Николай Иванович в одном из своих интервью, в 1938 году он поступил в текстильный техникум в городе Кинешма за 25 км от дома. Закончить учебу не успел: началась война. Но в городе был аэроклуб, занимаясь в котором, Кульпов налетал 32 часа 30 минут. За 10 дней до начала войны ему выдали удостоверение пилота запаса. В первые военные дни Николая направили в летное училище в Перми, тогда это был город Молотов.

«Там мы приняли присягу, приступили к изучению самолетов Р-5 «Разведчик», потом летали, — рассказывал Кульпов. — После десятка учебных вылетов нас выпустили самостоятельно. Хорошо запомнился третий вылет. Это уже была операция «Багратион», когда наши войска начали освобождение Белоруссии. Вылетали с аэродрома Дретунь. Мы должны были штурмовать переправу немцев. Их там много скопилось при отступлении. Две эскадрильи слетали, промазали — узкая переправа. Ведущий сбросил бомбу — недолет. А я чуть позже сбрасывал и попал двумя сотками прямо в центр. Я был единственным, у кого получилось попасть в переправу. После меня все ведущие брали, говорили: «У этого «летунка» счастливая рука».

«Нас прикрывали французы»

По мнению ветерана, в годы Великой Отечественной авиация особенно отличилась при подготовке операции по взятию Кенигсберга. На основе фотоснимков, сделанных летчиками, перед наступлением воссоздали полигон с изображением рельефов местности. И все командиры полков проходили там подготовку.

«Немцы говорили, что Красной Армии никогда не взять Кенигсберг, он 300 лет укреплялся. И вот 6 апреля 1945-го начался штурм. И в основном сыграла большую роль, конечно, авиация. Кенигсберг взяли на четвертый день! Я там 38 боевых вылетов сделал. В день приходилось по нескольку раз в воздух подниматься. Один раз семь вылетов сделал, каждый примерно по 30-40 минут. Седьмой вылет уже сделал недалеко от линии фронта», — делился Кульпов в интервью iremember.ru и добавлял, что прикрывали их французские летчики из полка «Нормандия – Неман».

Напомним, что 25 ноября 1942 года было подписано двустороннее соглашение об участии французских частей ВВС в военных операциях в СССР. Всего за три месяца на аэродроме под Ивановом летчики освоили советские Яки. 1 апреля 1943 года французская эскадрилья была включена в состав 18-го гвардейского истребительного полка 303-й истребительной авиадивизии 1-й воздушной армии. Три месяца спустя эскадрилья официально стала авиаполком «Нормандия», а дополнение «Неман» получила в 1944 году после форсирования реки Неман и участия в освобождении Литвы. Французский авиаполк участвовал во многих ключевых событиях Великой Отечественной. Это и битва на Курской дуге, и Белорусская операция, и Восточно-Прусская. Французы помогали освобождать Брянск, Орел, штурмовать Кенигсберг и другие города.

«Французы не очень разговорчивые были. Я как-то запросил: «Маленький, маленький, я вас плохо вижу!» Мне ответили: «Работайте спокойно, мы вас видим», — рассказывал ветеран. — Я встретился с французами в 1978 году в Туле, там открывали мемориальную доску на Клоковском аэродроме. Нас было двое: механик и я. И вот командир Пуап меня узнал и говорит: «А-а, смешной летчик!» Я улыбался много, такой был. Всегда с хорошим настроением, доброй улыбкой! Меня французы наградили орденом Почетного легиона. И в подарок картину еще дали».

Вернулись в Париж с триумфом

Еще одна встреча Кульпова с иностранными коллегами состоялась в 2015 году в Париже. В то время, когда на Западе еще только начиналась первая волна антироссийской истерии, как символ совместной борьбы с фашизмом, в Парижском музее авиации и космонавтики при участии «Татнефти» была создана постоянная экспозиция, посвященная боевому пути легендарной эскадрильи «Нормандия — Неман». Музей, помимо нескольких моделей отреставрированных самолетов, включает шесть больших тематических разделов. Они воссоздают два с лишним года присутствия летчиков из Франции в СССР и дружбы пилотов с советскими коллегами.

К слову, тогда же в Ле Бурже состоялся Международный авиационно-космический салон «Париж Аэрошоу — 2015». Российская экспозиция была размещена в двух павильонах общей площадью 1115 квадратных метров. В виде моделей и макетов были представлены модификации истребителей МиГ и Су, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, учебно-боевой самолет Як-130 и ряд вертолетов.

К слову, самолет Як-3 выставлен в Музее авиации и космонавтики. Это один из тех 40 истребителей, которые советское правительство подарило французской эскадрилье в июне 1945 года перед возвращением на родину. «Прошу принять мою благодарность за хорошую боевую работу полка на фронте борьбы с немецкими войсками», — писал Сталин Де Голлю 5 июня 1945 года.

На Як-3, раскрашенных в цвета французского флага, летчики с триумфом вернулись в Париж. На борту знак отличия части — белая стрела, а на хвосте – красные звезды. Эти самолеты в 1951 году были переброшены в Алжир, а в 1962-м переведены обратно во Францию.

В 92 года – на Эйфелеву башню

«Во время открытия музея к нашим ветеранам-летчикам со стороны французов чувствовались большое почтение и уважение, — поделился воспоминаниями генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов. — К каждому прикрепили молодого французского летчика-истребителя. Николай Иванович, помнится, после открытия музея вечером, когда прощались, сказал, что собирается на Эйфелеву башню. Я еще удивился: в 92 года — и на Эйфелеву башню! На следующее утро во время завтрака встречаемся, он, как всегда, бодренький, подтянутый. Спрашиваю: «Ну как, съездили на Эйфелеву башню?» «Да, конечно!» — говорит. «А там же очередь большая, как вы туда попали?» — спрашиваю. «А люди, увидев нас в форме, тут же расступились, — ответил ветеран. — Они не просто пропустили нас без очереди, а даже организовали живой коридор». Вот с каким почетом принимали наших ветеранов во Франции!»

Добавим также, что компания «Татнефть» вручила ветерану в день рождения поздравительный адрес от генерального директора Наиля Маганова, оказала материальную поддержку и организовала сеанс связи ветерана с представителями французской Ассоциации «Нормандия — Неман».

Сейчас полковник в отставке живет в Туле, окруженный вниманием и заботой родственников. В ответном письме Николай Кульпов от всей души поблагодарил «Татнефть» за внимание и поддержку.

Компания «Татнефть» от всей души желает Николаю Ивановичу Кульпову здоровья и долголетия: встретить 100-летие и прожить еще много счастливых лет.

Фото: пресс-служба компании «Татнефть»