Подразделения частной военной компании «Вагнер» взяли под контроль село Благодатное неподалеку от города Артемовск (украинское название — Бахмут) в Донбассе. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин — слова бизнесмена приводит пресс-служба его фирмы «Конкорд».

«Подразделения ЧВК „Вагнер“ взяли Благодатное. Благодатное под нашим контролем», — заверил Пригожин.

Село Благодатное находится к юго-западу от города Соледара, занятого российскими силами, в том числе бойцами группы «Вагнер», в первой половине января. Украинская сторона признала потерю Соледара 25-го числа.

Неделю назад, 22 января Министерство обороны РФ в своей сводке сообщало об успешном наступлении и огневом поражении украинских подразделений в районе населенных пунктов Благодатное, Раздоловка, Краснополье и Северное.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после начала широкомасштабных боевых действий Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать их ход, опираясь только на официальные российские источники.