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Ру Тат
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Политика
9 февраля 2023  18:36

Пригожин заявил, что десять миллионов американцев хотят вступить в ЧВК «Вагнер»

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Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил отказ от дальнейшей вербовки заключенных наличием большого числа американцев, желающих вступить в ЧВК. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале его пресс-службы.

«После выхода рекламы ЧВК „Вагнер“, ориентированной на американскую аудиторию, к нам пришло более 10 млн заявок от граждан США, желающих вступить в ряды ЧВК „Вагнер“, чтобы бороться против НАТО», — заявил Пригожин в ответ на просьбу американского телеканала CNN прокомментировать отказ от набора заключенных.

«В настоящий момент мы рассматриваем порядка миллиона американских граждан для приема на работу. Поэтому временно приостановили набор добровольцев из российских тюрем, однако если будет соответствующее обращение из Госдепа США, будем набирать из американских», — с издевкой добавил основатель группы «Вагнер».

Ранее Пригожин подтвердил, что «набор заключенных в ЧВК „Вагнер“ полностью прекращен». «Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — заверил при этом он.

До этого, 5 января, основатель ЧВК сообщал российским СМИ, что первая группа бывших заключенных, участвовавших в специальной военной операции на Украине, завершила полугодовой контракт и получила помилование. Сообщалось, что она включала около двадцати человек.

#спецоперация на Украине #Россия и США #чвк вагнера #чвк вагнер
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