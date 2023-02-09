Пригожин: «Вагнер» больше не ведет набор из заключенных

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что набор военных для участия в спецоперации на Украине из числа бывших заключенных больше не ведется. Эту информацию он подтвердил через свою пресс-службу.

«Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», – сообщил Пригожин.

Напомним, 5 января Пригожин сообщал российским СМИ, что первая группа бывших заключенных, участвовавших в специальной военной операции на Украине, завершила полугодовой контракт и получила помилование. Сообщалось, что в первой группе помилованных было два десятка бывших заключенных.