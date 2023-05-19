Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» близка к взятию Бахмута

Подразделения частной военной компании «Вагнер» близки к выполнению задачи по взятию Артемовска (украинское название города — Бахмут) в Донбассе. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин (аудиокомментарий предпринимателя опубликовала его пресс-служба).

«Под противником осталось 0,6 кв. километра [территории города]. Мы близки к выполнению задачи. Бои всё еще идут, противник подтягивает резервы», — поделился основатель группы «Вагнер» своей оценкой ситуации.

По информации Пригожина, в Бахмуте «продолжаются тяжелые кровопролитные бои». Подразделения ЧВК за день продвинулись на расстояние до 500 метров и заняли площадь в 330 тыс. кв. метров.

Upd. (23.50): При этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram-канале рассказала, что российские войска в Артемовске «пытаются использовать преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов».

По данным Маляр, украинские силы продолжают удерживать в Бахмуте юго-западный район «Самолет» (эта часть города получила название по установленному в качестве памятника истребителю МиГ-17, который был уничтожен в ходе боев — прим. Т-и).

Относительно пригородов представитель украинского Минобороны заявила, что там «темпы продвижения» ВСУ снизились, но российской стороне, по ее словам, не удалось вернуть утраченные позиции.

Накануне Евгений Пригожин утверждал, что ситуация на флангах действующей в Артемовске ЧВК остается тяжелой и они «сыпятся».