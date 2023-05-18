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Политика 18 мая 2023 20:45

Пригожин назвал удержание Бахмута частью наступления ВСУ и заявил, что фланги «сыпятся»

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Отряды частной военной компании «Вагнер» за день продвинулись в Артемовске (украинское название – Бахмут) до 400 м и заняли территорию площадью 189 тыс. кв м, заявил глава группы Евгений Пригожин. Удержание города он назвал частью контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Под контролем ВСУ остается менее одного квадратного километра территории города, однако украинские военные «цепляются за каждый дом и за каждый участок», заявил Пригожин. «Мы добиваем Бахмут до конца, чтобы избежать любых кривотолков. Вероятнее всего, удержание Бахмута является составляющей контрнаступления», – приводит пресс-служба его аудикомментарий.

При этом он добавил, что ситуация на флангах остается тяжелой, заявив, что они «сыпятся».

Напомним, о скором взятии города он также заявлял накануне, утверждая, что окружить украинских военных «не представляется возможным» из-за сложной ситуации на флангах.

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