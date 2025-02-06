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Общество 6 февраля 2025 16:00

Пригожин предположил, кто примет участие в «Интервидении»

Участниками российского аналога «Евровидения» – «Интервидения» – теоретически могут стать как начинающие, так и известные исполнители, но пока непонятно, каким будет формат. Об этом заявил музыкальный продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин в интервью «Радио 1».

«Мы должны понять формат: кто будет принимать участие, будут ли это молодые артисты или звезды. Это очень важный элемент. Как только будет понятен формат, сможем предположить, кто мог бы представить Россию», – подчеркнул он.

Пригожин также заметил, что мероприятие может стать «мегамеждународным и привлекательным», однако все, по его мнению, будет зависеть от размера Гран-при.

«Если будет Гран-при в виде одного миллиона долларов, согласятся все (включая иностранцев – прим. Т-и). А если просто приехать и показаться по федеральному каналу, то мы получим полтора человека», – констатировал он.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил провести в 2025 году в Москве и Московской области Международный музыкальный конкурс «Интервидение». Председателем оргкомитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а главой наблюдательного совета – первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

#иосиф пригожин #музыкальный конкурс
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