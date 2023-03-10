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Подоляк заявил о подготовке контрнаступления ВСУ через два месяца
В течение двух месяцев ВСУ ожидает реорганизация, которая завершится контрнаступлением. Об этом заявил в интервью La Stampa советник главы офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
Он рассказал, что ВСУ «сосредоточены на контрнаступлении, которое состоится примерно через два месяца». «Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм <...> Мы не торопимся, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев», — приводит его слова ТАСС.
Подоляк добавил, что перед украинскими частями под Бахмутом стоит задача – измотать противника, а затем перейти на другое направление. Поэтому даже возможное отступление станет для них «стратегическим успехом».
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