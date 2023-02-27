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Пригожин ответил на отказ Басурина служить в ЧВК «Вагнер»
Бывшему официальному представителю Народной милиции ДНР Эдуарду Басурину действительно было предложено поступить на службу в частную военную компанию «Вагнер», эту информацию подтвердил основатель ЧВК Евгений Пригожин. Басурин, как стало известно еще ранее, отказался от этой работы в пользу своих проектов.
«Мы с ним действительно встречались, я сделал предложение: в случае, если будет трудно, приходите, работу всегда найдем. Он принял решение вести свой проект, в этом нет ничего предосудительного ни для нас, ни для него», – приводит комментарий Пригожина его пресс-служба.
Он добавил, что продолжит относиться к Басурину с уважением, подчеркнув, что «вся страна не может прийти работать» в ЧВК «Вагнер».
Напомним, свой отказ Басурин объяснил намерением «заниматься общественно-информационной деятельностью» и желанием развивать свой телеграм-канал.
В феврале Басурин сообщал, что больше не является официальным представителем Народной милиции ДНР, так как его уволили «по статье о превышении возраста». Пригожин назвал это решение «недальновидным». С критикой по этому поводу выступали некоторые военкоры, заявляя, что многие офицеры ДНР и ЛНР были уволены после объединения местных вооруженных сил с российскими. В Минобороны РФ увольнение офицеров опровергли.
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