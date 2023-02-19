Минобороны опровергло увольнение офицеров Донецкого и Луганского армейских корпусов

Министерство обороны РФ выступило с опровержением сообщений отдельных источников о якобы увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после их вхождения в состав российских Вооруженных сил. По данным военного ведомства, военные в полном составе с техникой, вооружением и материальными средствами включены в состав ВС РФ.

«При этом, подчеркиваем, что информация о якобы увольнении после принятия в состав российских вооруженных сил офицеров данных армейских корпусов абсолютно не соответствует действительности. Ни одного приказа минобороны России об увольнении военнослужащих 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса не существует и не издавалось», – заявили в военном ведомстве.

Все военнослужащие соединений, принятые в состав Вооруженных сил РФ с 1 января этого года, «достойно и самоотверженно выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции», говорится в сообщении.

Информацию о якобы увольнении офицеров ранее распространили соцсети и отдельные военкоры. Так, с критикой Минобороны по этому вопросу выступил в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков, назвав офицерский полк ЛДНР «настоящей гвардией Владимира Путина». Опровержение Минобороны он пока не прокомментировал.