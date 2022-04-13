Приговор экс-главе ТФБ Роберту Мусину госообвинение просит оставить без изменений

В Верховном суде Татарстана продолжаются прения по делу экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина. Сегодня в прениях выступала сторона гособвинения.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Приговор Вахитовского суда был обоснованным. Роберт Мусин должен был действовать в интересах банка. Доводы стороны защиты о том, что отсутствует состав преступлений, я считаю необоснованными. Действия Мусина привели к тому, что банк не смог исполнить свои обязанности перед кредиторами и вкладчиками, он нарушил их законные права и интересы», – высказалась прокурор.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

В связи с этим гособвинение считает, что приговор Вахитовского райсуда нужно оставить без изменений и отправить Мусина за решетку на 12 лет.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Верховном суде РТ начались прения по делу экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина. Экс-банкир обжаловал свой приговор. Напомним, что Вахитовский районный суд Казани отправил его за решетку на 12 лет.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

В прениях адвокат Мусина настаивал на том, чтобы переквалифицировать дело со злоупотреблений полномочиями и освободить его от наказания в связи с истечением срока давности.