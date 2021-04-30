Прифтис после поражения в финале Кубка Европы: «Это был выдающийся сезон»

Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение в финале от «Монако» (83:88). В целом он остался доволен игрой казанцев на турнире, сообщает пресс-служба Кубка Европы.

Прифтис назвал финальные игры хорошими и тяжелыми. «Это была хорошая игра. Две тяжелые игры. К сожалению, нам не удалось сегодня выиграть эту игру и пройти в третью. Ощущение очень странное, потому что, конечно, это неутешительный день для нас, мы проиграли дома, и соперники выиграли трофей на нашей домашней площадке. Но, с другой стороны, мы должны учитывать нашу игру, показанную нами за весь сезон. Определенно, это был выдающийся сезон», — подчеркнул специалист.

Главный тренер УНИКСа особо отметил выход в Евролигу: «Это был очень долгий путь, и мы достигли очень хороших результатов. Достигнута важная цель, которая была главной, по участию в следующей Евролиге. И я хочу сказать большое „браво“ ребятам, моим игрокам, всему персоналу. Конечно, мы сегодня проиграли, но достижение большое».

Прифтис отдал должное своим подопечным: «Я не хочу недооценивать усилия моих парней. Это факт. Конечно, мы должны смотреть в лицо результатам, как мужчины. Мы несем за это ответственность, но в то же время <...> у нас был очень хороший сезон. Сезон был очень хорошим, но не идеальным».

При этом Прифтис посетовал на потери из-за травм ведущих игроков: «Теперь мы должны немного успокоиться, потому что у нас было много игр в этом периоде. Еще в полуфинале с „Виртусом“ мы потеряли Джордана Моргана. Также сегодня вечером, к сожалению, мы потеряли Джона Холланда вскоре после начала игры. У него была проблема с дыханием, я не знаю, что это, но надеюсь, что это не что-то очень серьезное. Так что произошли неприятности, и мы должны справиться с ними».