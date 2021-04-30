УНИКС проиграл финальную серию Кубка Европы

УНИКС сегодня не сумел взять реванш у «Монако» во втором финальном матче Кубка Европы, вновь уступив в самой концовке со счетом 83:86.

Игра прошла в присутствии делегация Евролиги во главе с президентом Жорди Бертомеу. Помимо руководителя Евролиги, матч посетили Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и министр спорта РТ Владимир Леонов.

После поражения в Монако (87:89) казанцам нужно было брать реванш в финальной серии до двух побед Еврокубка. Так что хозяева были настроены предельно решительно. При этом одним из судей сегодня был серб Миливое Йовчич, которого тяжелый форвард УНИКСа Руслан Авлеев 7 ноября 2000 года сильно ударил в лицо в матче Кубка Сапорты с турецким «Бешикташем» (60:65) в казанском Дворце спорта. Затем Йовчич лишил казанцев домашней победы над «Барселоной» в Евролиге.

В первой игре, завершившейся со счетом 89:87, монегаски доказали, что по праву вышли в финал турнира, отыгравшись с «минус 11». Главным для хозяев сегодня было не повторить ошибок первой встречи. Казанцам в Монако не хватило привычных точных бросков самого ценного игрока турнира Джамара Смита. Капитан казанцев за 14 с половиной минут набрал лишь два очка, причем ни разу не бросив из-за дуги. Гости же были самоуверены. В частности, черногорский наставник «Монако» Звездан Митрович прямо заявил: «Мы поедем в Казань, чтобы сыграть еще одну игру. И это всё».

В итоге УНИКС выставил сегодня следующий стартовый состав: Павел Антипов, Айзея Канаан, Артем Клименко, Джон Холланд и Джордан Теодор.

Старт был за казанцами — 7:2 от рук Клименко. Затем «Монако» сделало рывок — 7:8, 12:16. Вновь никак не мог забить Смит, будто сглазили капитана УНИКСа. И всё же в концовке первой десятиминутки хозяева оказались чуть точнее, 26:24.

Во второй четверти началась перестрелка из-за дуги, команды по очереди реализовывали трехочковые броски — 29:32, 34:33, 39:39. И чаще попадали монегаски — 36:45 за полторы минуты до конца первой половины. В целом было логично, что на большой перерыв команды ушли при счете 47:48. Подбор — 17–19, потери — 3–2, передачи — 10–8, трехочковые — 5–8.

Столь же упорно пошла борьба и в третьей четверти — 50:50, 56:56. Опять же чаще в счете лидировали гости, 56:60. УНИКСу приходилось постоянно догонять. Впрочем, хозяева догнали, и на последней секунде четверти Браун вывел казанцев вперед, 67:66.

В заключительной десятиминутке «Монако» снова вырвалось вперед — 69:75. Красивый сольный проход Теодора в середине четверти — 73:75. На паркете искрило от высокого напряжения. И три подряд попадания Смита — 79:79 за полторы минуты до конца, 81:81 за полминуты. За 15 секунд он вновь вывел УНИКС вперед — 83:81. Но за десять секунд до завершения счет всё же стал 83:84. «Монако» выиграло и получило первый трофей в своей международной истории.



УНИКС (Казань, Россия) — «Монако» (Монако) — 83:86 (26:24, 21:24, 20:18, 16:20).

Самые результативные: Браун (16), Теодор (15), Канаан (11), Смит (10) — Грэй (25), Бост (14), О'Брайен (16), Найт (9).