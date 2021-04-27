Прифтис о поражении от «Монако»: «Мы потеряли рассудок в третьей четверти»

Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал пресс-службе Кубка Европы гостевое поражение в первом финальном матче турнира от «Монако» (87:89), признав, что его команда упустила победу. Он отметил, что его подопечные сыграли некачественно.

«Это была тяжелая игра, как мы и ожидали, очень физическая. И это не была качественная игра для нас. В тот момент, когда мы вели 11 очков в третьей четверти, мы потеряли рассудок, мы допустили несколько глупых нарушений и получили последовательный ответ от соперника, перехватившего инициативу, даже в оборону не успевали вернуться», – рассказал специалист.

Именно провал в третьей четверти Прифтис назвал ключевым моментом матча. После этого команда соперника получила психологическое преимущество, из-за чего в конце они сыграли уверенно.