УНИКС начал финал Кубка Европы с поражения

УНИКС сегодня провел первый финальный матч Кубка Европы в Монако и уступил хозяевам на последних секундах со счетом 87:89.

Сегодняшний матч у казанцев был четвертым за неделю, из-за чего они были вынуждени сэкономить силы позавчера в лиге ВТБ, выставив против «Локомотива-Кубани» второй состав. В столицу княжества казанцам пришлось лететь чартерным рейсом. Также осложняло ситуацию то, что до конца сезона из-за травмы выбыл один из лидеров УНИКСа американский защитник Джордан Морган.

В прошлом сезоне команды уже встречались в рамках топ-16 турнира, оба раза французы победили: дома 85:60, в Казани 84:78. Ныне команда из княжества стала еще сильнее, уверенно лидируя в чемпионате Франции с 16 победами при двух поражениях. «Монако» начал новую и успешную жизнь после того, как в 2013 году генеральным спонсором клуба стал украинский бизнесмен Сергей Дядечко. В 2015 году он стал президентом «Монако», в том же году команда после долгого перерыва вернулась в высшую лигу чемпионата Франции. В своем третьем сезоне в Кубке Европы монегаски в 1/4 прошли черногорскую «Будучность» (2-1 в серии), в полуфинале – испанскую «Гран-Канарию» (2-0). Хотя сегодня матч прошел без болельщиков, на трибунах отметим князя Монако Альбера II.

Казанцы начали игру в Монако в следующем составе: Айзея Канаан, Окаро Уайт, Артем Клименко, Джон Холланд и Джордан Теодор. Игра началась с трех подряд дальних попаданий монегасков — 13:2. Но через несколько минут УНИКС изменил счет на 15:14. И все же в концовке четверти хозяева сыграли лучше — 23:18. У гостей отметились на площадке десять игроков.

Через три минуты после начала второго периода впереди были уже гости — 23:24 от рук Канаана. После чего пошли «качели», когда на одно-два очка попеременно вперед выходила то одна, то другая команда. 27:26, 30:32. На счету Клименко уже 12 очков — 39:43. В итоге четверть и первая половина осталась за УНИКСом, 42:44. И статистика соответствующая: подбор 13-15, передачи 6-8, потери 5-4.

Дебют третьей четверти остался за казанцами — 44:53 после впечатляющего данка Клименко. За счет трехочковых «Монако» выравнивает борьбу, совершив рывок 13-0, 61:59 за две минуты до последнего перерыва. Так что вполне заслуженно хозяева четверть выиграли, 65:64 на табло. УНИКС заиграл слишком индивидуально. Еще и у Смита бросок не летел.

В начале последней четверти благодаря трем подряд точным броскам Джона Брауна гости вернули себе преимущество, 67:70. Вновь пошли «качели» — 72:71, 75:76. С пятым фолом уходит с площадки Браун за 3.50 до конца. За две минуты на табло 81:82. За минуту — 86:85. В итоге нервы в горячей концовке крепче оказались у хозяев — 89:87.

«Монако» (Монако) — УНИКС (Казань, Россия) — 89:87 (23:18, 19:26, 23:20, 23:20). Самые результативные: Лессорт (17), Грэй (23), Бост (16+6 передач), Найт (14+6 подборов), О’Брайен (11) — Клименко (22+5 подборов), Холланд (14), Браун (10), Теодор (15+8 передач), Канаан (12+5 подборов).

Второй матч в серии до двух побед пройдет в Казани 30 апреля.