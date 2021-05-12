Прифтис о победе над «Зеленой-Гурой»: Подошли к игре с правильным отношением

Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал домашнюю победу в одной четвертой финала плей-офф Единой лиги ВТБ над польской «Зеленой-Гурой» (87:60), подчеркнув серьезное отношение хозяев к игре.

«В первую очередь хочу сказать, что игроки были очень серьезны. Мы подошли к игре с правильным отношением, с энергией, играли интенсивно», — приводит слова специалиста пресс-служба турнира.

Наставник казанцев высоко оценил соперника, обратив при этом внимание на его проблемы: «Конечно, „Зелена-Гура“ — другая без Иффе Лундберга, и я бы сказал, без Марцеля Понитки тоже. Они нашли замену этим игрокам, но это другое, это другой уровень. И, мне кажется, это часть правды этой игры. Потому что они провели потрясающий регулярный сезон, и эти две потери были принципиальными для них».

«Завтра мы уезжаем в Зелену-Гуру, где, надеюсь, проведем такую же игру», — резюмировал Прифтис.