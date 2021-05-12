УНИКС обыграл «Зелена-Гуру» в первом из двух матчей 1/4 финала лиги ВТБ

В первом матче плей-офф Единой лиги ВТБ казанский УНИКС дома обыграл польскую «Зелена-Гуру». Матч завершился со счетом 87:60.

6 мая гости сложили с себя полномочия чемпиона Польши, проиграв в финальной серии со счетом 2-4 «Острову Великопольски». А вот УНИКС не играл с 30 апреля.

Из-за вчерашней трагедии в казанской школе №175 матч начался с минуты молчания в память о погибших. Также были отменены все развлечения на игре и усилены меры безопасности в «Баскет-холле». Все средства, вырученные с этого матча, УНИКС направит в «Красный крест» для помощи пострадавшим в школе.

УНИКС начал игру в таком составе: Айзея Канаан, Георгий Жбанов, Нейт Уолтерс, Окаро Уайт и Артем Клименко. Не попали в заявку Джордан Теодор и Евгений Колесников. Игра началась нервно, за первые пять минут команды набрали девять очков — 6:3. Затем последовал рывок УНИКСа — 14:7, ответ гостей — 16:14. Однако концовка осталась за казанцами — 24:16. Отметим красивый выход на замену Джона Брауна, который и набрал четыре очка, и успел сделать три перехвата.

Столь же уверенно хозяева начали и вторую четверть — 31:18 после «трехи» Павла Антипова. Рывок УНИКСа — 9-0 — на табло 35:18. Затем поляки вновь сократили отрыв — 35:24. Но следом казанцы снова отодвинули гостей — 41:24 после эффектного прохода Канаана. Наконец забил и Клименко— 43:24. А красивую точку в первой половине дальним броском поставил Дмитрий Узинский, 46:25.

В третьей четверти УНИКС заметно увеличил свое преимущество — 53:27. Из 11 выходивших на площадку игроков хозяев лишь двое не набрали ни одного очка: Павел Сергеев и Джамар Смит. На счету же Уайта было уже 20 очков, 60:37. Смит смог реабилитироваться, забив два штрафных, а Сергеев в последней четверти — две «трехи».

В начале последней четверти обычно сверхэмоциональный Прифтис спокойно сел на лавку — на табло после «трехи» Канаана загорелось 73:44. Вошел в игру у хозяев и Александр Разумов. УНИКС спокойно довел игру до победы — 87:60.

УНИКС (Казань, Россия) — «Зелена Гура» (Зелена Гура, Польша) — 87:60 (24:16, 22:9, 22:19, 19:16). Самые результативные: Уайт (23), Холланд (10), Канаан (11) — Ричардс (11), Берзиньш (10).

Ответный матч в серии до двух побед пройдет в Польше 14 мая.