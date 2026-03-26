Приезжают больше, преступлений совершают меньше: МВД о мигрантах в Татарстане

За два месяца с начала года в Татарстан приехали 43 тысячи мигрантов. Большая часть из них – на работу или учебу. Об этом, а также о том, каковы показатели преступности среди иностранных граждан, сегодня говорили на брифинге в МВД Татарстана.





«В Татарстан приехало мигрантов на 12 тысяч больше»

Сегодня Татарстан занимает третье место в России по количеству проживающих на его территории иностранных граждан. Республика уступает только Московской и Ленинградской областям. С начала этого года в РТ приехали более 43 тысяч иностранцев.

«В основном иностранные граждане приезжают в целях трудовой миграции или для обучения. Вопрос, связанный с прибытием иностранных граждан, актуален для Татарстана. Согласно статистике, большинство прибывающих мигрантов – жители стран СНГ», – рассказал заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Денис Дзьоник.

Трудовым мигрантам с начала этого года оформлено около 7 тысяч патентов на работу, а также 1463 разрешения на работу для мигрантов из визовых стран. В вузах республики обучаются свыше 20 тысяч иностранных студентов.

«Для сравнения: за аналогичный период прошлого года в республику въехали 31 тысяча мигрантов – на 12 тысяч меньше. Основной фактор, формирующий миграционную ситуацию, – это безвизовый режим со странами СНГ. Въезд граждан из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана не ограничен визовым режимом», – рассказал Денис Дзьоник.

«При подписании контракта гражданство оформят за месяц»

Не так давно появилась новая возможность получения гражданства – по ускоренной процедуре. Получить его для себя и членов семьи можно, заключив контракт с Министерством обороны РФ. Срок такого контракта должен быть не меньше года.

Не нужно будет ждать дня окончания контракта – сразу после подписания можно будет подать заявление на ускоренную процедуру получения гражданства. Гражданство получат и родственники заключившего контракт, но речь только о жене и детях – сделать гражданином РФ своего двоюродного брата или зятя не получится.

«Каждый подобный вопрос находится на строгом контроле. Все иностранные граждане, исполнившие свой долг перед страной, уже получили гражданство», – поделился Денис Дзьоник.

При упрощенной процедуре получения гражданства мигрант подает заявление в территориальный орган МВД. Заявление будут рассматривать всего месяц. Или, в случае уточнения каких-либо документов, три месяца.

«За два месяца выдворили 800 мигрантов»

После ужесточения законов за организацию нелегальной миграции и незаконное пересечение границы России теперь организаторам нелегальной миграции грозит до 5-7 лет колонии.

Как рассказали сегодня в МВД Татарстана, количество преступлений, совершенных мигрантами, снижается. В этом году были раскрыты 77 преступлений, в их совершении обвиняются 69 мигрантов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это на 41,2% меньше.

С начала этого года возбуждено 43 уголовных дела за фиктивную постановку иностранных лиц на миграционный учет. В прошлом году был создан реестр иностранных лиц, не имеющих права находиться на территории России. На данный момент по Республике Татарстан в нем уже 11 тысяч человек.

С начала этого года к административной ответственности были привлечены 4 тысячи мигрантов. Больше половины из них – за нарушение режима пребывания.

«Было выявлено 225 фактов незаконного осуществления трудовой деятельности. В отношении работодателей было принято более 400 решений о привлечении к административной ответственности за использование нелегальной рабочей силы», – рассказал Денис Дзьоник.

С начала года по сегодняшний день было принято 800 решений о выдворении за пределы РФ – это вдвое больше, чем в прошлом году.

«Основной вид преступлений, совершаемых и мигрантами, и против мигрантов, – это обычно преступления по статье 158 Уголовного кодекса РФ, то есть кражи», – рассказал Денис Дзьоник.