Военкомат РТ: «Подписавшие контракт с МО иностранцы могут получить гражданство»

Иностранные граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ, могут в упрощенной форме получить гражданство России.

«Иностранные граждане, заключившие контракт на военную службу в Вооруженных cилах России или воинских формированиях в период проведения специальной военной операции, имеют право обратиться с заявлением о получении гражданства Российской Федерации, согласно указу Президента, – сообщил офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.

По условиям, контракт должен быть заключен на срок не менее одного года, положения указа также распространяются на членов семей таких военнослужащих – супругов, детей, родителей.

«Лица, уволенные с военной службы, а также члены их семей могут подать заявление о приеме в российское гражданство в территориальный орган МВД России по месту своего жительства или месту пребывания, а в случае их отсутствия – по месту своего фактического проживания в России», – дополнил он.

Заявление о приеме в гражданство РФ рассматривается в течение месяца, при уточнении каких-либо документов этот срок увеличится до трех месяцев.