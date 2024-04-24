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Военкомат РТ: «Подписавшие контракт с МО иностранцы могут получить гражданство»
Иностранные граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ, могут в упрощенной форме получить гражданство России.
«Иностранные граждане, заключившие контракт на военную службу в Вооруженных cилах России или воинских формированиях в период проведения специальной военной операции, имеют право обратиться с заявлением о получении гражданства Российской Федерации, согласно указу Президента, – сообщил офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.
По условиям, контракт должен быть заключен на срок не менее одного года, положения указа также распространяются на членов семей таких военнослужащих – супругов, детей, родителей.
«Лица, уволенные с военной службы, а также члены их семей могут подать заявление о приеме в российское гражданство в территориальный орган МВД России по месту своего жительства или месту пребывания, а в случае их отсутствия – по месту своего фактического проживания в России», – дополнил он.
Заявление о приеме в гражданство РФ рассматривается в течение месяца, при уточнении каких-либо документов этот срок увеличится до трех месяцев.
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