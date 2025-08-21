«Приехал по приглашению Раиса Татарстана»: участник «Батырлар» на фестивале «Новая волна»

Участник кадровой программы «Батырлар. Герои Татарстана» Николай Гаврилин посетил Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025». На фестиваль ветеран СВО прибыл по приглашению Раиса Татарстана.

«Сюда приехал по приглашению Раиса РТ Рустама Минниханова. Нас 45 человек — все, кто мог, приехали. Очень приятно, что пригласили. На таком большом мероприятии я впервые. Все классно организовано», – поделился впечатлениями участник СВО.

В этом году конкурс «Новая волна» впервые проходит в Казани. Он продлится до 26 августа.

Первый конкурсный день для финалистов начнется завтра. Сегодня перед зрителями должны выступить Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Дима Билан, Анна Егоян, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Artik&Asti, Сергей Лазарев, Anna Asti, Татьяна Куртукова, МОТ, Ани Лорак, Николай Басков, Лолита, Алсу, Сосо Павлиашвили, Пелагея, Артур Пирожков, Алексей Воробьев, Нюша.

Ведущие вечера – телеведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев.

«Новая волна» проводится с 2002 года по инициативе композитора Игоря Крутого. До 2014 года конкурс ежегодно проходил в латвийской Юрмале, а с 2015 года – в Сочи.