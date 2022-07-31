Прием заявок в Молодежное правительство Татарстана продлен до 3 августа

Прием заявок от желающих стать участниками Молодежного правительства Татарстана продлен до 3 августа. Об этом сообщается на сайте организации.

Подать заявки могут руководители и члены молодежных организаций и сообществ в возрасте от 20 до 35 лет, а также самовыдвиженцы из числа представителей молодежи, заинтересованных в работе на общественных началах в избранной отрасли.

Изначально предполагалось, что заявки будут приниматься с 27 июня по 27 июля. Голосование молодежи должно пройти с 8 по 21 августа. Будут определены по три кандидата на каждую из должностей советников министров. С 22 августа по 5 сентября им предстоит пройти конкурсный отбор со своими проектами. И затем, 12 сентября, будет определен новый состав Молодежного правительства РТ.

Члены Молодежного правительства смогут обучаться социальному проектированию, проектному управлению и деловой этике в различных школах страны, а также ездить на стажировки в другие страны и регионы России. Им окажут информационное содействие, а также помогут с финансированием авторских проектов.

«Члены Молодежного правительства будут избираться на два года, то есть его работа будет разбита на восемь квартальных циклов. В рамках каждого из них будут фиксироваться индикаторы эффективности, которые определят качество работы молодежного советника и ведомства в развитии молодежной политики», — рассказал ранее министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.