В Татарстане стартовал прием заявок для участия в новом составе Молодежного Правительства

Сегодня в Татарстане стартует заявочная кампания для нового состава Молодежного Правительства республики. В него могут вступить руководители и члены молодежных организаций и сообществ от 20 до 35 лет и молодежь-самовыдвиженцы, заинтересованные в деятельности на общественных началах в выбранной отрасли. На фоне нынешней геополитической ситуации работа с молодежью – это один из приоритетов развития России. Таким мнением на заседании в Кабинете министров РТ поделилась вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Всех представителей министерств и ведомств я прошу активно включиться по молодежной повестке, потому что в ближайшей перспективе это один из приоритетов развития России в существующей мировой обстановке», – отметила спикер.

На заседании были подведены итоги работы действующего Молодежного Правительства Татарстана и намечены ближайшие цели. Одним из основных моментов, на котором заострила внимание Фазлеева, стала низкая осведомленность молодежи о мерах поддержки, которые существуют в стране. По данным социологического опроса, представленным министром по делам молодежи РТ Тимуром Сулеймановым, только 62% молодых людей осведомлены в этой теме.

«У каждого министерства и ведомства есть задача по распространению информации об этих мерах и подготовке специалистов. В ближайшее время мы проведем с вами совещание по повестке дня в Татарстане. Мы должны этот параметр выполнить. 62% – это недопустимая цифра», – возмутилась вице-премьер.

Также участники заседания затронули темы профессионального выгорания молодых специалистов и жилищных программ для молодежи.

Конкурс на формирование нового состава Молодежного Правительства и на должность его председателя стартует сегодня. Претендентам нужно будет пройти конкурсный отбор, защитить свои проекты перед профильными ведомствами, сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«С 8 по 21 августа пройдет голосование молодежи. Определятся три кандидата на каждую из должностей советников министров. С 22 августа по 5 сентября они пройдут конкурсный отбор со своими проектами. 12 сентября будет определен новый состав Молодежного Правительства Республики Татарстан», – уточнил он.

Члены Молодежного Правительства смогут обучаться по направлениям социального проектирования, проектного управления, деловой этике в различных школах страны, а также ездить на стажировки в другие страны и регионы России. Им окажут информационное содействие, а также помогут с финансированием авторских проектов.

«Члены Молодежного Правительства будут избираться на два года, то есть его работа будет разбита на восемь квартальных циклов. В рамках каждого из них будут фиксироваться индикаторы эффективности, которые определят качество работы молодежного советника и ведомства в развитии молодежной политики», – добавил Сулейманов.

Он подчеркнул, что очень рассчитывает на кадровый потенциал общественных организаций Татарстана, их заинтересованность и включенность в развитие молодежной политики республики.

После совещания были награждены те действующие члены Молодежного Правительства Татарстана, которые внесли наибольший вклад в развитие молодежной политики республики.

Заявки принимаются на сайте Молодежного Правительства Татарстана с 27 июня по 27 июля 2022 года.