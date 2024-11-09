Прием заявок на премию «Студент года Татарстана» продлен до 15 ноября

Прием заявок для участия в премии «Студент года Татарстана» продлен на неделю. Оформить портфолио можно до 15 ноября, сообщили в телеграм-канале Минмолодежи РТ.

В этом году победителей определят в 20 номинациях. Обладатель Гран-при, как рассказал ранее министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, получит возможность обучения в любом вузе мира.

Заявки принимаются по ссылке.