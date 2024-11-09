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Общество 9 ноября 2024 21:14

Прием заявок на премию «Студент года Татарстана» продлен до 15 ноября

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Прием заявок для участия в премии «Студент года Татарстана» продлен на неделю. Оформить портфолио можно до 15 ноября, сообщили в телеграм-канале Минмолодежи РТ.

В этом году победителей определят в 20 номинациях. Обладатель Гран-при, как рассказал ранее министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, получит возможность обучения в любом вузе мира.

Заявки принимаются по ссылке.

#студент года рт
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