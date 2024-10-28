Стартовала заявочная кампания премии «Студент года Республики Татарстан 2024»

Заявочная кампания XX Республиканской премии «Студент года 2024» продлится до 9 ноября. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

По его словам, конкурс стал площадкой, на которой открываются новые таланты. Участники, в свою очередь, получают возможности для самореализации.

«Премия стала очень важным мероприятием для Минмолодежи РТ в части нахождения и раскрытия новых талантов среди учащихся высших учебных заведений нашей республики. В этом году будут определены победители по 20 номинациям, охватывающим разные сферы жизни студентов», – отметил он.

Садыков напомнил, что обладатель Гран-при премии «Студент года Республики Татарстан» получает возможность обучения в любом вузе мире по программе «Алгарыш». С каждым годом интерес к конкурсу растет: в 2023 году было подано уже более 500 заявок. В юбилейный год ожидается еще больше участников. Ожидается, что победителей наградят 25 января.

«Заявочная кампания продолжится до 9 ноября, но мы планируем еще продлить ее на несколько дней. Заочные этапы пройдут с 15 по 25 ноября. Ребятам необходимо будет приложить свое портфолио и рассказать о своих достижениях. Затем на очном этапе с 2 по 16 декабря необходимо будет выступить в формате открытых самопрезентаций и с лекциями перед школьниками и студентами», – пояснил президент «Лиги студентов РТ» Шамиль Якупов.

Количество номинаций в этом году совпадает с возрастом премии – ровно 20. Среди них есть две новые, также изменениям подверглась одна из уже существующих, добавил исполнительный директор премии Рамиль Багманов.

«В премии предусмотрены по 10 индивидуальных и коллективных номинаций. Среди них две новых – это “IT-открытие года” и “Стартап года”. Также мы переформатировали номинацию “Студенческий спортивный клуб года”, теперь она называется “Объединение года”», – сообщил он.

Кроме того, к юбилейной церемонии награждения в КРК «Пирамида» соберут всех обладателей Гран-при премии за все 20 лет. Они примут участие в концерте, однако в каком качестве, Багманов раскрывать не стал.

В прошлом году обладателем Гран-при премии «Студент года Республики Татарстан» стала Гузель Газетдинова. Она много лет возглавляла профсоюз в своем университете и на протяжении всего своего студенчества была активисткой.

«Премия – один из лучших моментов в моей жизни, который разделил ее на до и после. Я живу с чувством, что если я смогла победить там, то теперь мне все по плечу. Сейчас я работаю в Фонде поддержки предпринимателей и развиваю татарский бренд косметики. Немного завидую студентам, которые подают заявки в этом году, потому что такие эмоции и опыт бесценны», – поделилась победительница прошлого года.

Одним из тех, кто уже воспользовался программой «Алгарыш» и выбрал для себя вуз в другой стране, стал руководитель АНО «Татарстан – территория возможнстей» и обладатель Гран-при «Студента года РТ» в 2019 году Камол Бобохонов. Сейчас он проходит практику в Малайзии по своей специальности.

«Я уже полтора месяца нахожусь на стажировке в Малайзии. Я очень благодарен Правительству Татарстана за предоставление возможностей, которые дает премия “Студент года”. Уверен, она дает большие возможности для молодежи республики», – заявил он.