Прием заявок на фестиваль уличного искусства «ФормART» продлен до 10 июня

Сроки подачи заявок на третий фестиваль уличного искусства ПФО «ФормART» продлили до 10 июня. Тема конкурса в этом году — «Сквозь время», сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента России в ПФО.

Участникам предлагается создать стрит-арт-объекты, отражающие культурное наследие народов и регионов России. В этом году они могут увидеть объекты городской среды регионов округа, на которые предлагается нанести граффити.

Художникам от 18 до 35 лет нужно подать заявку по ссылке — она включает анкету и эскиз конкурсной работы.