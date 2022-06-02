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Общество
2 июня 2022  05:09

Прием заявок на фестиваль уличного искусства «ФормART» продлен до 10 июня

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Сроки подачи заявок на третий фестиваль уличного искусства ПФО «ФормART» продлили до 10 июня. Тема конкурса в этом году — «Сквозь время», сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента России в ПФО. 

Участникам предлагается создать стрит-арт-объекты, отражающие культурное наследие народов и регионов России. В этом году они могут увидеть объекты городской среды регионов округа, на которые предлагается нанести граффити. 

Художникам от 18 до 35 лет нужно подать заявку по ссылке — она включает анкету и эскиз конкурсной работы.

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