Татарстанцы могут поучаствовать в фестивале уличного искусства «ФормART»

Открылась заявочная кампания на фестиваль уличного искусства «ФормART». В 2022 году тематика конкурса связана с культурным наследием народов и регионов России, сообщают организаторы.

Ключевая тема звучит как «Сквозь время». Участникам нужно будет создать объекты уличного искусства в одном из пяти направлений — «Художественные промыслы и ремесла населения субъектов ПФО», «Многонациональность и этнокультурное многообразие ПФО», «Традиционные художественные образы в современной стилизации», «Историческое и культурное наследие», «Этнокультурный футуризм».

Отборочный этап стартовал 1 апреля и продлится до 31 мая. Художникам от 18 до 35 лет нужно подать заявку по ссылке — она включает анкету и эскиз конкурсной работы.

Финалисты получат возможность воплотить свои художественные замыслы на стенах известных в каждом из регионов округа зданий в каждом регионе округа. Обладатели первых трех мест получат денежные призы в размере от 100 до 200 тысяч рублей.