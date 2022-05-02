news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
2 мая 2022  11:55
Дамир Садриев

«Приедут со всего Татарстана»: Хайруллин о возможной игре «Нефтехимика» и сборной России

news_top_970_100

Нападающий сборной России и «Нефтехимика» Марат Хайруллин прокомментировал возможное проведение товарищеской игры между нижнекамским клубом и национальной командой страны. По словам татарстанского хоккеиста, посмотреть на такую игру приехали бы люди со всей республики.

«Я думаю, это будет хорошая идея. Люди со всего Татарстана приедут на сборную», – цитирует Хайруллина ТАСС.

Напомним, накануне капитан нижнекамского клуба Марат Хайруллин помог сборной России обыграть команду Белоруссию (5:2), оформив дубль.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк анонсировал игры сборной с клубами КХЛ.

#ХК Нефтехимик #хоккей #кхл #сборная россии по хоккею
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100