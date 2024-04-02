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Придомовые территории и дома в Исаково не пострадали из-за подтопления талыми водами
Сегодня поступило сообщение о затоплении талыми водами одной из улиц в селе Исаково Буинского района, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
По данным ведомства, подтопления придомовых территорий и жилых домов в Исаково не зарегистрировано, никто не пострадал. При помощи трактора и экскаватора, привлеченных главой сельского поселения, в Исаково прокопали дополнительную отводную канаву, в результате чего интенсивность водного потока упала.
Ранее мы публиковали видео, как в селе Исаково Буинского района было затоплено несколько улиц потоками талой воды, которые буквально за пару часов превратились в бурлящие реки.
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