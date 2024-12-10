Дмитрий Зимницкий: «Придет время, и мы скажем, что жизнь наладилась»

Дмитрий Зимницкий с недавних пор исполняет обязанности главы городского округа город Рубежное. Города, с которым он разделил все трудности последних лет, а потому знает не понаслышке проблемы и заботы всех рубежан. Просто потому, что у него и его семьи точно такие же проблемы и заботы, только сверх этого – ответственность за их решение.





Дмитрий Зимницкий с недавних пор исполняет обязанности главы городского округа город Рубежное

Фото: © Юлия Черепнина

«Люди действительно удивили в самом хорошем смысле»

В начале СВО я еще не работал в городской администрации, работал на заводе техническим директором, – рассказывает Дмитрий Валентинович. – Во время обстрелов спрятал жену и маму, в режиме ожидания были. В подвалах не сидели, мама не смогла, спали в коридоре до апреля 2022-го. Ходил по водичку, света не было – свеча, газовый баллон переделал под печку…

Страшно было?

Видимо, я фаталист – что на роду написано, то и будет. Сколько ходили по воду – привыкли, уже знали, чья мина летит, куда она прилетит. Если с нашей стороны – спокойно шли, с другой стороны – прятались. Только раз подвела польская мина: ее не слышно, не свистит, не шумит, напугала нас. Был эпизод: однажды не пошли по воду, и туда прилетело… Заметил, что адреналин на какое-то время улучшает здоровье: были шустрые, быстрые, как-то не особо и боялись.

«Сколько ходили по воду – привыкли, уже знали, чья мина летит, куда она прилетит» Фото: © «Татар-информ»

Вот вы отметили, что адреналин улучшает состояние. Но экстремальные ситуации вообще меняют людей, открывают в них что-то новое, зачастую неожиданное. Было что-то, на что вы обратили внимание?

Люди действительно удивили в самом хорошем смысле. Наблюдал, как работали коммунальные службы в то время. Газовщики отрабатывали под обстрелами, после прилетов латали трубы, были среди них и раненые. Люди у нас золотые. В дальнейшем, когда уже начали появляться свет и вода, местные жители активизировались, очень добротно отработали, сделали из погрузчика тачанку, поддон, рэсовцы кабелем помогали, люди сами тянули свет в районах между столбами. Без всякой помощи, никакие организации не помогали, жители города сделали все сами.

Немаловажную роль сыграл Сергей Иванович Хортив (предыдущий мэр Рубежного, – прим. Т-и), он тогда не побоялся вернуться в город с военными, нашел всех специалистов. Он все службы знал, людей прекрасно знал, всех нашел по домам, по подвалам. Организовались, запустились на генераторах – вода появилась, еще без света, все заработало, Сергею Ивановичу огромное спасибо за это.

«Мы значительно ушли от точки, в которой находились два с лишним года назад» Фото: © аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«У нас появился шеф-регион – Татарстан, они хорошо нам помогают»

Это были первые – и, должно быть, самые трудные шаги к возрождению жизни в городе. С тех пор их было сделано немало…

Да, и есть основания говорить, что мы значительно ушли от точки, в которой находились два с лишним года назад. Муниципальные предприятия все работают. У нас появился шеф-регион, Республика Татарстан, они хорошо нам помогают. Мы получили на водоканал отличную технику – каналопромывочную, ассенизаторскую, строительным материалом отлично помогают. Теперь мы можем оказать поддержку людям в частном секторе: выдаем им шифер, доски, они сами что-то начинают ремонтировать, это огромная помощь для города.

Татарстан капитально восстанавливает нашу школу №2: крыша, отопление, окна, будут ставить котлы… Надеюсь, к январю учебное заведение будет в тепле. В будущем, возможно, возьмут в работу еще школу искусств.

Югра очень сильно помогали, правда, сейчас гуманитарная помощь уже не так остро необходима. Кстати, гуманитарная помощь расслабляет людей, многие не стремились работать. Сейчас мы ограничили возраст тех, кто имеет право на гуманитарку: 70+ и инвалиды.

«Татарстан капитально восстанавливает нашу школу №2: крыша, отопление, окна, будут ставить котлы» Фото: © аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

И что это дало?

И остальные начали работать. Будет адресная помощь, будет создаваться комиссия, которая станет отфильтровывать людей, которые не должны получать гуманитарную помощь.

Конечно, все пока непросто. Но смысл жаловаться? Главное, что мы здесь и стараемся помогать. На людей не злюсь, им и так хорошо досталось.

«Там даже высотные дома будут – будет людям куда возвращаться»

Дмитрий Валентинович, сразу бросается в глаза, что в Рубежном особенно пострадал частный сектор.

Да, он практически отсутствует, южная часть города снесена с лица земли. Всего у нас пострадало порядка 80 процентов домов. Если все получится с проектом восстановления Рубежного, там будут строить новые дома, сейчас коммуникации просчитывают. Это московский проект, нам предоставили информацию, как примерно это будет выглядеть, – хорошо, там даже высотные дома будут. Будет людям куда возвращаться. Плюс добавятся дома, которые сейчас постепенно уже сдаются. В этих домах полностью восстанавливается тепловой контур: кровля, остекление, подъезды, также штукатурка, покраска, плитка, меняется щитовое оборудование, коммуникации, все полностью. Восстановление от и до. Это первый этап, на втором пойдут фасадные работы: отмостка, снаружи здания будут приведены в порядок. Потом придомовые территории пойдут. Пока – самое главное и необходимое, чтобы люди могли заехать и жить.

«Частный сектор практически отсутствует, южная часть города снесена с лица земли. Всего у нас пострадало порядка 80 процентов домов» Фото: © «Татар-информ»

А есть кому заехать? Насколько уменьшилось население за последние годы? Возвращаются ли рубежане домой?

Население у нас было около 50 тысяч. Сейчас осталась примерно треть. И люди потихоньку возвращаются, да: стройка-то идет, жилье постепенно восстанавливается. Да и вообще жизнь налаживается.

В чем это выражается?

Да во всем. Муниципальные предприятия, как я уже сказал, все работают. Отсутствие мобильной связи создает сложности, но мы стараемся связь наладить с помощью простых раций, присвоили основным организациям позывные, пока работаем в этом русле.

Специалистов в здравоохранении пока не хватает, но медики постепенно возвращаются, главный врач нашей больницы Эдуард Анатольевич Кравченко постепенно убеждает людей возвращаться, он за свое дело болеет. Даже молодые специалисты появляются! Вот по скорой помощи проблемы: снабжения нет, две машины на город, и то нет водителя, кадровый голод…

«Специалистов в здравоохранении пока не хватает, но медики постепенно возвращаются» Фото: © «Татар-информ»

Образование старается. Педагоги работают в сложных условиях: дети занимаются дистанционно, а это непросто, для ребенка нужен контакт с педагогом. Но учителя наши очень ответственно относятся к своей работе, стараются дать детям знания, с которыми они смогут и в вузы поступить. И тут, к слову, еще раз огромное спасибо нашим шефам: в этом году пять наших одиннадцатиклассников отправились в Елабугу, чтобы завершить среднее образование в Университетской школе Казанского федерального университета. Их там прекрасно приняли, обеспечили все условия для учебы и комфортного проживания. Шефы даже организовали бесплатную поездку родителей на выпускной.

Так что движение вперед у нас есть во всех сферах, и есть основания говорить, что жизнь налаживается. Да, не так стремительно, как нам хотелось, но чтобы все и сразу – так не бывает. Я верю, что наш город будет восстановлен, к этому есть все предпосылки. И наступит время, когда мы скажем, что жизнь наша не налаживается, а полностью наладилась.

Материал подготовлен при помощи и участии Юлии Черепниной